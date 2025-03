Mars : Elon Musk fait de grandes annonces

© SpaceX

La conquête de Mars représente un défi majeur pour plusieurs entreprises engagées dans l’exploration spatiale. Parmi elles, SpaceX, dirigée par Elon Musk, ambitionne de franchir une étape clé avec le lancement de sa fusée Starship vers la planète rouge d’ici fin 2026. Ce projet, qui s’inscrit dans une vision plus large de colonisation martienne, constitue une avancée significative dans l’histoire de l’exploration spatiale.

Selon une annonce faite par Elon Musk sur la plateforme X le 15 mars dernier, la mégafusée Starship effectuera un vol à destination de Mars avec à son bord le robot humanoïde Tesla Optimus. Cette mission servira de test crucial pour évaluer les capacités du lanceur avant d’envisager des vols habités. Le fondateur de SpaceX estime que les premiers astronautes pourraient fouler le sol martien entre 2029 et 2031, en fonction des résultats des missions précédentes.

Avant d’atteindre cet objectif ambitieux, SpaceX doit encore démontrer la fiabilité de Starship. L’entreprise a récemment rencontré des difficultés lors des vols d’essai, notamment le 7 mars, où la fusée a explosé en altitude, à l’instar d’un précédent test en janvier. Toutefois, une avancée notable a été enregistrée avec le succès de l’atterrissage du premier étage de la fusée, qui a pu être récupéré grâce à un système mécanique sophistiqué sur le pas de tir au Texas.

Avec ses 123 mètres de hauteur, Starship est actuellement la fusée la plus imposante et la plus puissante jamais construite. Son développement est crucial pour les objectifs de SpaceX, qui vise non seulement à rendre les voyages interplanétaires accessibles, mais aussi à fournir une version modifiée du vaisseau pour le programme Artemis de la NASA, destiné au retour des astronautes sur la Lune dans les prochaines années.

Les essais en cours et les ajustements techniques détermineront la capacité de SpaceX à concrétiser son ambition martienne. Alors que l’exploration spatiale se développe à un rythme soutenu, l’échéance fixée par Elon Musk pour 2026 marque une étape déterminante dans la poursuite d’une présence humaine durable au-delà de la Terre.