Batterie Blade 2.0 : BYD charge une voiture électrique aussi vite qu'un plein d'essence

BYD, premier constructeur mondial de véhicules électriques, a présenté le 5 mars 2026 à Shenzhen sa batterie Blade 2.0, capable de passer de 10 % à 70 % de charge en cinq minutes.

Une technologie de charge qui redéfinit les standards

La Blade 2.0 utilise une chimie lithium manganèse fer phosphate (LMFP), une évolution de la formule LFP d’origine. Selon BYD, cette modification porte la densité énergétique à 190-210 Wh/kg, soit une hausse de 5 % par rapport à la génération précédente, avec une réduction de la dégradation de 2,5 %.

La charge complète de 10 % à 97 % s’effectuerait en neuf minutes dans des conditions optimales. Par grand froid — jusqu’à -30 °C — le passage de 20 % à 97 % prendrait douze minutes, trois de plus qu’en conditions normales, selon les données communiquées par le constructeur.

Le coût de production serait réduit de 15 % par rapport à la première génération, d’après Battery-Tech Network, ce qui ouvrirait la voie à un déploiement sur des modèles accessibles entre 100 000 et 200 000 yuans (environ 13 000 à 26 000 euros).

Le Flash Charging, condition sine qua non de la performance

Ces temps de charge ne sont atteignables qu’avec les nouvelles bornes Flash Charging de BYD, délivrant jusqu’à 1 500 kW sous 1 000 volts via un seul connecteur. Sans cette infrastructure, les performances annoncées ne s’appliquent pas.

Wang Chuanfu, PDG de BYD, a précisé que le déploiement adoptera un modèle dit « station dans la station », intégrant des batteries de stockage pour absorber les pics de demande sans surcharger le réseau électrique local.

Plus de 4 200 bornes Flash Charging sont opérationnelles en Chine. BYD vise 20 000 installations d’ici fin 2026, selon TechCrunch.

BYD, premier constructeur mondial sous pression concurrentielle

BYD a écoulé 3,76 millions de véhicules électriques en 2025. L’annonce de la Blade 2.0 intervient après six mois consécutifs de recul des ventes en Chine, dans un marché domestique soumis à une pression concurrentielle intense de la part de CATL, Li Auto et XPeng.

La batterie a passé un test de pénétration par clou simultané à une charge Flash, sans déclenchement de fuite thermique, fumée ni incendie, même après 500 cycles. Elle répond aux nouvelles normes chinoises de sécurité entrées en vigueur fin 2025, qui interdisent tout départ de feu lors d’un emballement thermique.

Premiers véhicules et déploiement international

Le premier modèle à intégrer la Blade 2.0 sera la Yangwang U7, berline de luxe affichant une autonomie de 1 006 km selon le cycle CLTC, soit environ 825 km en cycle WLTP. La Denza Z9GT, break de chasse du sous-groupe premium de BYD, devrait suivre dans les prochaines semaines.

BYD n’a pas confirmé de calendrier précis pour le déploiement des bornes Flash Charging hors de Chine. Un déploiement international serait envisagé, selon le constructeur, sans échéance officielle à ce stade.