Aéroports au Maghreb : d’importants travaux prévus dans ce pays

Les aéroports internationaux constituent la porte d’entrée privilégiée pour les touristes et représentent un levier fondamental pour l’essor économique d’une nation. Ces infrastructures stratégiques déterminent non seulement la première impression des visiteurs, mais conditionnent également la fluidité des échanges commerciaux et l’attractivité globale d’un territoire. Pour les pays dont l’économie repose significativement sur le tourisme, comme ceux du Maghreb, disposer d’installations aéroportuaires modernes, efficientes et conformes aux standards internationaux devient un impératif pour soutenir la croissance du secteur touristique et renforcer leur position concurrentielle sur l’échiquier mondial.

Un hub aéroportuaire d’envergure mondiale pour le Maroc

Le Maroc lance une transformation majeure de l’aéroport Mohammed V de Casablanca. L’appel d’offres récemment publié par l’Office National Des Aéroports (ONDA) marque le début concret des travaux de terrassement pour la nouvelle zone terminale, avec un budget estimé à 350 millions de dirhams.

Publicité

Ce réaménagement ambitieux comprend la construction d’un nouveau terminal conçu selon le modèle « hub », l’ajout d’une piste supplémentaire, et l’édification d’une nouvelle tour de contrôle. Le projet intègre également une connexion avec le réseau ferroviaire à grande vitesse, créant ainsi une plateforme multimodale qui facilitera les déplacements des voyageurs.

Une transformation dictée par les échéances internationales

Cette modernisation répond à un double objectif pour le Maroc. D’une part, le pays se prépare activement à co-organiser la Coupe du monde de football 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, événement qui nécessite des infrastructures de transport capables d’accueillir un afflux massif de visiteurs internationaux.

D’autre part, cette initiative s’aligne avec le plan stratégique « Aéroport 2030 » dévoilé en février par l’ONDA, qui vise un développement pérenne du transport aérien marocain. Les projections sont ambitieuses : la capacité annuelle de l’aéroport devrait plus que doubler, passant de 14 millions à 35 millions de passagers d’ici 2029, positionnant ainsi l’aéroport Mohammed V comme l’une des principales plateformes aéroportuaires du continent africain.