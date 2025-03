USA: l’Afrique du Sud réagit à l’expulsion de son ambassadeur

Cyril Ramaphosa (AFP)

Le changement d’administration aux États-Unis a considérablement modifié la dynamique des relations internationales. Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les États-Unis ont adopté un ensemble de décisions qui, bien que soutenues par certains, ont été mal accueillies par plusieurs de leurs alliés traditionnels. Une des dernières décisions notables concerne l’expulsion de l’ambassadeur sud-africain aux États-Unis, Ebrahim Rasool, qui a été déclaré persona non grata par les autorités américaines vendredi dernier. Cette mesure a rapidement suscité une réaction officielle de la part de Pretoria.

Le gouvernement sud-africain a exprimé son regret face à cette expulsion, soulignant qu’il prend « note » de cette décision, qu’il qualifie de regrettable. Selon les informations communiquées par la présidence sud-africaine, Pretoria a assuré qu’elle engagerait des démarches diplomatiques pour gérer cette situation. Chrispin Phiri, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud, a précisé sur le réseau social X que le pays adopterait une approche diplomatique pour traiter cette expulsion.

En réponse à cette mesure, la présidence sud-africaine a aussi appelé à une préservation du respect des normes diplomatiques établies, tout en réaffirmant sa volonté de maintenir des relations constructives et bénéfiques avec les États-Unis. Cela témoigne de la position modérée de l’Afrique du Sud, qui, malgré cette difficulté, cherche à éviter l’escalade des tensions.

La décision d’expulser l’ambassadeur sud-africain fait suite à des commentaires virulents de Marco Rubio, sénateur républicain, qui a accusé Ebrahim Rasool de nourrir les tensions raciales et d’adopter une position hostile envers les États-Unis et son président. Ces accusations ont contribué à la décision de l’administration Trump, soulignant une fois de plus les divergences profondes entre certains responsables américains et Pretoria.