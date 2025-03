Pétrole : la Chine révèle la découverte d’un champ pétrolier majeur

Photo Reuters

Les champs pétrolifères sont depuis longtemps des sources essentielles de revenus pour les États, notamment grâce à leur capacité à générer des ressources financières substantielles. Ces gisements représentent des atouts économiques stratégiques qui permettent de stimuler les économies nationales, de financer des projets d’infrastructure et de renforcer la position géopolitique des pays producteurs. Leur exploitation peut aussi favoriser le développement de secteurs connexes, tels que la pétrochimie, et contribuer à une sécurité énergétique accrue. Cependant, leur découverte et leur gestion sont également soumises à des enjeux environnementaux et politiques, notamment dans des zones sensibles ou contestées.

La Chine, à travers sa compagnie pétrolière CNOOC, a récemment mis en lumière un champ pétrolifère majeur situé dans l’est de la mer de Chine méridionale. Ce gisement, baptisé Huizhou 19-6, se trouve à environ 170 kilomètres au large de la ville de Shenzhen, une région stratégique pour l’économie chinoise. Les réserves prouvées de ce champ dépassent les 100 millions de tonnes, soulignant l’ampleur de la découverte et son potentiel pour soutenir la production d’énergie en Chine.

Un essai de forage a déjà permis d’atteindre une production quotidienne de 413 barils de pétrole brut et 68 000 mètres cubes de gaz naturel. Ces chiffres, bien qu’intéressants, ne reflètent qu’une partie du potentiel de ce champ. Le géant pétrolier chinois a indiqué que ces résultats marquent un progrès significatif dans les explorations menées dans cette région, où CNOOC a déjà enregistré plusieurs découvertes de champs pétrolifères importants au cours des deux dernières années. Cette avancée fait partie d’une stratégie visant à renforcer la production énergétique nationale et à consolider les positions économiques et politiques de la Chine dans la mer de Chine méridionale, une zone au cœur de tensions géopolitiques.

La mer de Chine méridionale, bien que riche en ressources naturelles, demeure une région largement sous-explorée, notamment à cause des différends territoriaux qui opposent plusieurs nations, dont les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, l’Indonésie et Brunei. Malgré ces tensions, la Chine continue de revendiquer la souveraineté sur presque l’intégralité de cette zone, ce qui alimente régulièrement des débats et des conflits d’intérêts. Cependant, la majorité des gisements connus se trouvent dans des zones non contestées, ce qui permet à Pékin de mener ses activités d’exploration avec une relative tranquillité dans certaines parties de cette mer stratégique.

Ainsi, la découverte de Huizhou 19-6 par CNOOC pourrait s’avérer être un tournant dans l’exploitation des ressources en mer de Chine méridionale, tant sur le plan économique que géopolitique. Les prochaines étapes de l’exploration et de l’exploitation de ce gisement offriront des perspectives intéressantes pour la Chine, tout en maintenant un regard attentif sur l’évolution des tensions dans la région.