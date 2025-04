Tunnel Maghreb – Europe: le coût dévoilé

Photo : DR

Le projet de tunnel ferroviaire sous le détroit de Gibraltar représente une avancée majeure dans les infrastructures de transport entre l’Afrique et l’Europe. Destiné à relier Tanger au Maroc à Algésiras en Espagne, ce tunnel ambitionne de renforcer la connectivité entre les deux continents. Conçu pour supporter un trafic ferroviaire dense, il vise à faciliter le transport de marchandises et de passagers tout en renforçant la coopération économique entre les deux pays. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large d’intégration régionale et d’expansion des réseaux ferroviaires transcontinentaux.

Pour concrétiser cette ambition, les premières étapes de mise en œuvre se précisent avec la commande de deux études de faisabilité technique par la Société espagnole d’études sur la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA). La première étude, confiée à Herrenknecht Ibérica, porte sur l’analyse géotechnique du seuil de Camarinal, tandis que la seconde, menée par Tekpam Ingeniería, concerne la surveillance sismique du détroit. La finalisation de ces analyses est attendue d’ici septembre 2025.

D’une longueur totale de 60 kilomètres, dont 28 kilomètres sous-marins, ce tunnel serait l’un des plus longs du monde, surpassant l’Eurotunnel (50,5 km) et le tunnel Seikan au Japon (53,8 km). La première phase de construction prévoit une galerie unique à double sens, avant un éventuel élargissement en deux voies distinctes.

Le budget alloué à cette infrastructure de grande envergure dépasse les 15 milliards d’euros. Ce financement repose sur la participation du Maroc, de l’Espagne et de l’Union européenne. À ce jour, environ quatre millions d’euros ont été mobilisés pour les premières études et analyses, avec des contributions progressives depuis 2022. La livraison du projet n’est pas envisagée avant 2040, compte tenu de la complexité des travaux et des défis techniques liés à sa réalisation.

Outre son rôle dans le renforcement des échanges économiques et commerciaux, ce tunnel devrait transformer la logistique régionale en facilitant l’extension du réseau ferroviaire marocain vers l’Europe. Il constitue également un levier stratégique pour Tanger Med, qui aspire à devenir un hub logistique clé pour l’Afrique du Nord. Cette infrastructure marque ainsi une étape déterminante vers une interconnexion accrue entre les continents et une mobilité optimisée pour les années à venir.