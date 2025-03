Maghreb: les vestiges d’un exploit d’Elon Musk retrouvés

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

SpaceX, l’entreprise aérospatiale fondée par Elon Musk, s’est imposée comme un partenaire incontournable de la NASA ces dernières années. Grâce à ses lanceurs réutilisables et ses capsules Crew Dragon, la société a transformé l’accès à l’espace, permettant aux États-Unis de retrouver une autonomie pour l’envoi d’astronautes vers la Station spatiale internationale après des années de dépendance vis-à-vis des vaisseaux russes Soyouz. Cette collaboration étroite entre SpaceX et l’agence spatiale américaine a donné naissance à plusieurs missions historiques, combinant l’expertise gouvernementale et l’agilité du secteur privé.

Des débris spatiaux identifiés dans le désert marocain

Des fragments de la capsule Crew Dragon de SpaceX, utilisée lors de la mission Crew-9, ont été découverts dans une zone désertique du Maroc. Ces vestiges ont été localisés dans la région d’Erg Chech, conformément à la trajectoire de rentrée atmosphérique anticipée par les experts. C’est Rachid Zeinddin, un explorateur du désert connu pour ses expéditions sahariennes au Maroc, qui a repéré et documenté cette découverte, partageant ensuite les images sur les réseaux sociaux.

Plusieurs témoins avaient précédemment signalé l’observation d’un objet lumineux traversant le ciel, à une date correspondant au retour de la mission SpaceX. Cette corrélation entre les témoignages et la localisation des débris a rapidement confirmé qu’il s’agissait bien d’éléments du vaisseau spatial américain.

Une mission réussie malgré les difficultés techniques

Le 18 mars, la capsule Crew Dragon avait ramené sur Terre quatre membres d’équipage: Nick Hague, Butch Wilmore, Suni Williams et le cosmonaute russe Aleksandr Gorbunov. Cette mission revêtait une importance particulière car elle intervenait après l’échec de la NASA à qualifier la capsule concurrente Boeing Starliner pour des vols habités réguliers. Deux des astronautes américains rapatriés par SpaceX avaient d’ailleurs participé au premier test habité de cette capsule Starliner.

La découverte de ces débris au Maroc illustre le déroulement normal du processus de rentrée atmosphérique, certaines parties non réutilisables des vaisseaux étant conçues pour se détacher et tomber dans des zones peu peuplées. Cette procédure maîtrisée confirme une fois de plus l’expertise technique de SpaceX dans la gestion complexe du retour des missions spatiales habitées.