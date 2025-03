Politique de Trump: des scientifiques quittent les USA

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Depuis sa réélection, Donald Trump a intensifié sa campagne contre plusieurs institutions scientifiques américaines. Cette offensive s’est manifestée par des coupes budgétaires significatives dans les universités et centres de recherche, ainsi que par une remise en question systématique de certains domaines scientifiques, notamment ceux liés au climat et à la santé publique. L’administration Trump a également adopté des mesures restreignant la liberté académique, créant un environnement que de nombreux chercheurs jugent hostile à l’innovation et à l’indépendance scientifique.

L’Europe tend les bras aux chercheurs américains

En réaction à cette nouvelle donne scientifique américaine, l’établissement universitaire d’Aix-Marseille propose désormais un sanctuaire académique pour les chercheurs fuyant les États-Unis. Le responsable de l’institution, Eric Berton, constate un engouement remarquable avec une quarantaine de candidatures déjà reçues. Parmi elles figurent des scientifiques issus d’établissements réputés tels que Stanford ou Yale, mais également d’organismes fédéraux comme la NASA.

Pour concrétiser cette initiative, l’université marseillaise débloque une enveloppe pouvant atteindre 15 millions d’euros, permettant d’héberger scientifiquement quinze chercheurs sur une période triennale. Le dispositif va au-delà du simple cadre professionnel en accompagnant ces scientifiques dans leur installation avec des solutions pour leurs documents administratifs, leur hébergement et la scolarisation de leurs enfants. Le recteur reconnaît toutefois les limites de cette démarche individuelle et plaide pour une approche concertée à l’échelle européenne.

Un déclin scientifique préoccupant pour les États-Unis

Ce mouvement migratoire intellectuel menace sérieusement la suprématie américaine dans le domaine de la recherche. L’exode de spécialistes chevronnés, notamment dans les disciplines liées au climat et aux maladies, pourrait handicaper durablement la capacité du pays à relever les grands défis contemporains.

Les analystes redoutent un effet boule de neige, où chaque départ encouragerait d’autres scientifiques à suivre le même chemin, détériorant progressivement l’attrait des centres de recherche américains. Cette dynamique négative risque également de mettre à mal les réseaux scientifiques transnationaux essentiels aux avancées majeures.

Les compétences des chercheurs attirés par ces programmes européens touchent principalement l’épidémiologie, l’étude du réchauffement climatique et l’immunologie. Ces champs d’expertise sont justement ceux que l’administration Trump conteste ou délaisse financièrement.

Ce rééquilibrage des forces intellectuelles pourrait reconfigurer en profondeur le paysage mondial de l’innovation. Pour le vieux continent, le défi consiste maintenant à transformer cette aubaine en avantage stratégique durable en intégrant efficacement ces talents dans ses structures de recherche.