Pourquoi la Russie s’en prend à la France dans un nouveau dossier ?

Maria Zakharova. / AFP / Yuri KADOBNOV

Les relations franco-russes connaissent une détérioration significative depuis plusieurs années. L’annexion de la Crimée en 2014, les désaccords sur le conflit syrien, les accusations d’ingérence électorale et les tensions autour de l’Ukraine ont considérablement refroidi les rapports diplomatiques entre Paris et Moscou. Le conflit ukrainien a marqué un point de rupture, la France ayant fermement condamné les actions militaires russes et participé activement aux sanctions occidentales. Ces derniers mois, les échanges verbaux se sont durcis, avec des accusations mutuelles et une multiplication des incidents diplomatiques, témoignant d’une rivalité géopolitique qui s’étend désormais à de nouveaux terrains d’affrontement.

Moscou conteste la souveraineté française à Mayotte

La diplomatie russe a lancé une offensive verbale contre la France ce jeudi 27 mars en remettant en question la légitimité de la présence française à Mayotte. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a mis en doute les droits de Paris sur cet archipel, le décrivant comme un reliquat colonial. Lors d’une conférence de presse, elle a soutenu que ce territoire devrait légalement relever de l’autorité comorienne.

Publicité

Ces déclarations surviennent après que la France a fait savoir qu’elle comptait renforcer ses capacités militaires dans ce département d’outre-mer. La représentante de Moscou a critiqué ce qu’elle perçoit comme un déploiement militaire injustifié, suggérant que les ambitions de défense du gouvernement français dépassent le cadre européen.

Paris dénonce une stratégie délibérée de nuisance

La réaction française ne s’est pas fait attendre. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a vertement répondu aux propos russes en affirmant que Moscou mène une politique délibérée d’hostilité envers les intérêts français à l’échelle mondiale. Dans un communiqué adressé à l’AFP, il a pointé l’établissement d’une représentation diplomatique russe aux Comores et les commentaires provocateurs concernant Mayotte comme preuves manifestes de cette approche.

Le ministre français interprète cette nouvelle tension diplomatique comme la manifestation d’une volonté russe d’accroître son influence dans l’océan Indien, région que la porte-parole russe a elle-même qualifiée de particulièrement importante. Moscou semble ainsi chercher à utiliser les différends territoriaux existants pour diminuer l’influence française dans cette zone aux enjeux stratégiques majeurs.