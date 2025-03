Religion : Le pape appelle à la fraternité à l’occasion du lancement du carême

Photo Cath.ch

Alors que les musulmans ont entamé leur mois de jeûne du Ramadan il y a quelques jours, c’est aujourd’hui au tour des catholiques de débuter leur période de Carême. Cette coïncidence, bien que rare, met en lumière la proximité des pratiques spirituelles des deux religions, toutes deux marquées par le jeûne, la prière et l’aumône.

Le Carême, qui s’étend sur 40 jours avant la fête de Pâques, est un temps de pénitence et de renouveau spirituel pour les chrétiens. Il débute par le mercredi des Cendres et s’achève lors de la Semaine Sainte. Durant cette période, les fidèles sont invités à intensifier leur prière, à faire preuve de charité et à pratiquer l’abstinence, notamment en réduisant leur consommation alimentaire, en particulier de viande, les vendredis.

Publicité

Le pape François, malgré son état de santé s’est adressé aux fidèles catholiques qu’il exhorte à cultiver la fraternité. « L’exode de l’esclavage vers la liberté n’est pas un chemin abstrait. Pour que notre Carême soit aussi concret, la première démarche est de vouloir voir la réalité. Lorsque, dans le buisson ardent, le Seigneur attira Moïse et lui parla, il se révéla immédiatement comme un Dieu qui voit et surtout qui écoute : J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel (Ex 3, 7-8). Aujourd’hui encore, le cri de tant de frères et sœurs opprimés parvient au ciel. Posons-nous la question : est-ce qu’il nous parvient à nous aussi ? Nous ébranle-t-il ? Nous émeut-il ? De nombreux facteurs nous éloignent les uns des autres, en bafouant la fraternité qui, à l’origine, nous liait les uns aux autres ».

Après cet enseignement le pape lance cette exhortation : «En ce Carême, Dieu nous demande de vérifier si dans notre vie, dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons, dans les communautés paroissiales ou religieuses, nous sommes capables de cheminer avec les autres, d’écouter, de dépasser la tentation de nous ancrer dans notre autoréférentialité et de nous préoccuper seulement de nos propres besoins. Demandons-nous devant le Seigneur si nous sommes capables de travailler ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïcs, au service du Royaume de Dieu ; si nous avons une attitude d’accueil, avec des gestes concrets envers ceux qui nous approchent et ceux qui sont loin ; si nous faisons en sorte que les personnes se sentent faire partie intégrante de la communauté ou si nous les maintenons en marge ».

Alors que le monde traverse des périodes de tensions et de divisions, la simultanéité du Ramadan et du Carême offre un message puissant d’unité et de paix. Ces traditions rappellent que, quelles que soient les croyances, la quête spirituelle repose sur des valeurs universelles : le sacrifice, la générosité et l’amour du prochain.

Cette année, la quasi-simultanéité des carêmes musulman et chrétien rappelle l’universalité de la quête spirituelle et du renoncement en vue d’un enrichissement intérieur. Un message de paix et de respect mutuel dans un monde où les dialogues interreligieux sont plus que jamais d’actualité. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal béninois La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)