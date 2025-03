Russie: les mesures pour les jeunes enceintes se multiplient

Ph d'illustration : Pixabay

Face à un déclin démographique inquiétant qui touche de nombreuses nations industrialisées, la Russie connaît une situation particulièrement alarmante. Le pays enregistre son taux de natalité le plus bas depuis 25 ans, tandis que la mortalité continue d’augmenter. Cette tendance s’observe particulièrement dans des régions comme celle d’Orel, qui voit sa population diminuer constamment depuis plus de deux décennies et figure désormais parmi les zones les moins peuplées du pays avec moins de 700 000 habitants. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement russe multiplie les initiatives visant à encourager les naissances, notamment auprès des jeunes femmes.

Des incitations financières étendues aux écolières

La région d’Orel, située dans le centre de la Russie, a franchi un cap inédit en devenant la première à offrir des compensations financières aux élèves qui deviendraient mères. Le 20 mars, son gouverneur Andreï Klychkov a modifié un décret initialement introduit en décembre 2024, qui prévoyait déjà le versement d’au moins 100 000 roubles (environ 1 100 euros) aux étudiantes de l’enseignement supérieur déclarant une grossesse. La nouveauté réside dans l’extension de cette mesure aux élèves de l’enseignement général.

Le décret amendé stipule qu’un « paiement unique en espèces » sera désormais alloué « aux étudiantes à temps plein vivant sur le territoire de la région d’Orel en 2025-2027 » et étudiant « dans les établissements d’enseignement général, d’enseignement professionnel et d’enseignement supérieur » dès lors que leur grossesse a été déclarée.

Une politique nataliste assumée au niveau national

Cette initiative locale s’inscrit dans une stratégie nationale plus large portée par Vladimir Poutine, qui a fait de la relance démographique une priorité. Le président russe a notamment déclaré que les familles de trois enfants ou plus devraient devenir « la norme » dans le pays.

Pour atteindre cet objectif, les autorités russes ont déployé plusieurs mesures radicales. Elles ont notamment interdit les modes de vie « sans enfant » en les qualifiant d‘ »idéologie extrémiste », criminalisé la « coercition » à l’avortement et augmenté les allocations de maternité.

Le gouverneur d’Orel a d’ailleurs tenu à répondre aux critiques formulées à l’encontre de son décret, accusant les médias d’avoir dramatisé la situation. « Je vous demande de considérer ce décret comme une autre mesure de soutien social pour les habitants de la région en situation de vie difficile, approuvée au niveau fédéral, et non comme une nouvelle douteuse pour les gros titres », a-t-il affirmé.

Ces politiques démographiques, particulièrement dirigées vers les jeunes femmes, témoignent de l’ampleur des préoccupations russes face à un déclin démographique qui menace l’avenir du pays et sa puissance sur la scène internationale.