Turquie : vers la fin du règne d’Erdogan ?

kremlin.ru CC BY 4.0

La République turque vit des heures agitées qui menacent les fondations du long mandat de Recep Tayyip Erdogan, aux commandes depuis plus de vingt ans. La détention controversée d’Ekrem Imamoglu, maire populaire d’Istanbul, accusé de liens terroristes et malversations financières, a provoqué une explosion de colère citoyenne jamais vue depuis les événements de Gezi. Ce rival politique d’Erdogan, vainqueur des scrutins municipaux de 2019 et 2024 dans la plus grande métropole du pays, représentait un espoir pour l’élection suprême de 2028. Sa chute judiciaire coïncide avec une spirale économique catastrophique où l’hyperinflation fragilise chaque jour le soutien au président.

La machine judiciaire au service du pouvoir

Les tactiques employées pour neutraliser Imamoglu révèlent une orchestration minutieuse. La révocation préalable de ses diplômes universitaires – passeport obligatoire vers la candidature présidentielle selon les textes fondamentaux – précède directement son interpellation. Cette méthode s’étend désormais largement : plusieurs maires de districts du CHP (parti social-démocrate) ont été destitués récemment, tandis que de nombreux élus prokurdes se voient remplacés par des fonctionnaires nommés directement par Ankara. Le président actuel de l’opposition, Özgür Özel, évoque une « prise de pouvoir par les tribunaux » mais persiste à soutenir son champion emprisonné comme figure de proue pour les prochaines échéances électorales.

Publicité

La voix des places contre l’autoritarisme

La riposte populaire dépasse toutes les prévisions. Des rassemblements massifs entourent quotidiennement la municipalité stambouliote, rassemblant des centaines de milliers de partisans malgré les obstacles logistiques dressés par les autorités. Le mouvement gagne rapidement la moitié des provinces turques. Les participants brandissent des messages appelant à la vigilance démocratique et au respect des institutions, transformant ainsi la défense d’un homme en croisade pour les libertés fondamentales. Le président rejette catégoriquement ces expressions populaires, les qualifiant d’anarchie organisée, pendant que jets d’eau pressurisée et autres moyens de dispersion frappent les foules d’Ankara et d’autres centres urbains.

Les spécialistes régionaux comme Cagaptay voient dans cette affaire un calcul électoral risqué : « Le palais présidentiel a compris le danger que représentait la montée d’Imamoglu et décidé l’élimination préventive ». Le danger réside pourtant dans l’effet boomerang potentiel : « Les interventions musclées pourraient multiplier l’ampleur des protestations, rappelant dangereusement l’expansion rapide du phénomène Gezi une décennie plus tôt ». Les marchés financiers traduisent cette instabilité politique avec une dégringolade historique des valeurs boursières nationales cette semaine, atteignant des pourcentages de perte jamais vus depuis la crise financière mondiale.

Perspectives : un moment charnière pour la démocratie turque

Cette crise pourrait marquer un tournant décisif pour l’avenir politique de la Turquie. Historiquement, le modèle de gouvernance d’Erdogan a reposé sur un mélange de prospérité économique et de nationalisme, mais ce pilier économique s’effrite dangereusement. Avec une inflation officielle avoisinant 70% et une livre turque ayant perdu plus de 80% de sa valeur depuis cinq ans, le contrat social implicite avec la population est rompu. La mobilisation actuelle diffère des précédentes par sa géographie et sa sociologie : elle dépasse les bastions traditionnels de l’opposition pour toucher des classes moyennes autrefois fidèles au président. Si le mouvement persiste, trois scénarios émergent : soit Erdogan intensifie la répression au risque d’un isolement international accru, soit il cède sur Imamoglu pour apaiser la situation mais perd en autorité, soit cette contestation mène à une recomposition politique profonde susceptible d’accélérer une transition démocratique.

L’attitude des forces armées, restées silencieuses jusqu’à présent, constituera un facteur déterminant dans l’évolution de cette crise sans précédent.

Publicité

L’affrontement entre un appareil étatique déterminé à éliminer toute alternative politique et une société civile revigorée pourrait redessiner les contours politiques du pays. Alors que le sort judiciaire d’Imamoglu se décide dans les tribunaux ce weekend, l’atmosphère reste électrique. Une détention prolongée risquerait d’enflammer davantage l’opinion, tandis que l’opposition promet résistance face à toute tentative de prise de contrôle administratif d’Istanbul. Cette épreuve de force, enracinée dans un marasme économique persistant, constitue peut-être l’ultime test pour la longévité politique du système Erdogan.