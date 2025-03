USA: l’Europe sort son joker contre Trump

Stéphane Séjourné (LUDOVIC MARIN / AFP)

Depuis sa réinstallation à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a rapidement concrétisé ses promesses protectionnistes. Son administration a instauré des droits de douane généralisés de 10% sur les importations, majorés jusqu’à 60% pour les produits chinois. Le Canada et le Mexique n’ont pas été épargnés, avec des taxes de 25% temporairement suspendues, exception faite des marchandises d’origine chinoise transitant par ces pays. La Colombie a particulièrement subi la politique commerciale agressive de Washington avec un tarif d’urgence de 25% sur l’ensemble de ses exportations vers les États-Unis, potentiellement doublé après une semaine.

Face à cette offensive, l’Union européenne dévoile sa riposte préventive.

Publicité

L’acier européen sous protection renforcée

L’Union européenne prépare un bouclier pour son industrie métallurgique. Selon Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la stratégie industrielle, les quotas d’importation d’acier seront resserrés dès avril, diminuant les volumes entrants de 15% supplémentaires.

« C’est une question stratégique, y compris pour notre défense. Il n’y a pas d’industrie de la défense sans acier, il n’y a pas d’automobile sans acier et on souhaite garder notre appareil productif en Europe », a déclaré Séjourné. Il a également souligné l’importance de l’anticipation des crises: « C’est aussi la difficulté pour nous à anticiper des tensions, des guerres, des pandémies. Et on a vu ça dans le passé que le gaz russe pas cher et qui était presque illimité est devenu rare et cher. Évitons que l’acier demain soit le gaz d’hier. »

Actuellement, l’UE importe environ 60 millions de tonnes d’acier par an, dont la moitié bénéficie d’exemptions de droits de douane. Le plan européen prévoit que les importations respectant les quotas établis resteront exemptes de taxes, mais toute quantité excédentaire sera soumise à un droit de 25%.

Ces mesures seront complétées au troisième trimestre par de nouvelles dispositions remplaçant les garanties renforcées actuelles, qui, selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce, ne peuvent être prolongées au-delà du 30 juin. Les détails complets de cette stratégie seront annoncés au deuxième trimestre 2025.

Publicité

La Commission européenne craint particulièrement que les producteurs canadiens, indiens et chinois ne tentent de rediriger leurs exportations vers l’Europe, face aux barrières douanières américaines. Cette protection de l’industrie sidérurgique représente ainsi un premier pas dans la réponse européenne à la politique commerciale agressive de l’administration Trump.