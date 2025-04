71 jeunes intègrent Benin Cashew S.A à la GDIZ grâce au programme PSIE

Soixante-et-onze jeunes ont intégré Benin Cashew S.A, entreprise spécialisée dans la transformation de noix de cajou, au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Leur recrutement s’inscrit dans le cadre du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), un dispositif national lancé pour améliorer l’employabilité des jeunes tout en soutenant la compétitivité des entreprises locales.

Ces nouvelles recrues, aux profils variés tant sur le plan géographique qu’académique, rejoignent une structure reconnue dans le secteur agro-industriel. Leur intégration marque une étape importante dans la dynamique de croissance portée par la GDIZ. La cérémonie d’accueil s’est tenue le jeudi 10 avril, symbolisant leur entrée officielle dans la vie professionnelle.

Le programme PSIE a permis aux jeunes professionnels de découvrir l’environnement de travail chez Benin Cashew S.A, d’appréhender son organisation, ainsi que ses valeurs et sa vision. Cette phase d’intégration a également favorisé les premiers échanges avec les équipes en poste, facilitant ainsi leur adaptation.

Pour Benin Cashew S.A, cette collaboration représente une occasion de renforcer ses ressources humaines avec des talents dynamiques et motivés. Les bénéficiaires, quant à eux, saluent une immersion enrichissante dans un univers professionnel structuré, au sein d’une entreprise au cœur de la transformation locale.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement du capital humain promue par Benin Cashew S.A, qui confirme ainsi son engagement pour une croissance inclusive fondée sur la formation et l’emploi durable. Entreprise conjointe de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et de ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), Benin Cashew S.A joue un rôle clé dans la chaîne de valeur de l’anacarde. Présente à la GDIZ, elle intervient depuis l’approvisionnement en matière première jusqu’au stockage, consolidant la position du Bénin comme troisième producteur mondial de noix de cajou.