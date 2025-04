Aaron Boupendza: la police chinoise évoque les conditions de décès du footballeur

Aaron Boupendza (AP Photo/Jeff Dean)

Aaron Boupendza, attaquant international gabonais de 28 ans, s’était distingué lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun où il avait été l’un des piliers de la sélection gabonaise sous la direction de Patrice Neveu. Footballeur au parcours international diversifié, il avait été formé aux Girondins de Bordeaux avant de poursuivre sa carrière professionnelle dans différents clubs européens, au Moyen-Orient, en Amérique et plus récemment en Chine. Figure importante du football gabonais avec 35 sélections et 8 buts à son actif, Boupendza avait rejoint le Zhejiang Professional FC en janvier 2025.

Une chute accidentelle selon les autorités chinoises

Le mercredi 16 avril 2025, Aaron Boupendza a perdu la vie après une chute depuis le 11e étage de son immeuble résidentiel à Hangzhou, dans l’est de la Chine. La police du District d’Hangzhou a publié un rapport détaillant les circonstances du drame. Selon les forces de l’ordre locales, l’alerte a été donnée vers 13h14 par un témoin signalant qu’une personne était tombée d’un bâtiment. Les agents dépêchés sur place ont immédiatement transporté le blessé à l’hôpital, où il a malheureusement succombé à ses blessures malgré les soins prodigués.

L’enquête menée par les autorités chinoises, comprenant des analyses de vidéosurveillance et des investigations sur le lieu du drame, a conclu à une chute accidentelle depuis le balcon de l’appartement loué par le joueur. Le communiqué officiel précise que toute piste criminelle a été écartée, mettant fin aux diverses hypothèses qui circulaient depuis l’annonce du décès, allant du suicide à l’homicide involontaire.

Réactions et hommages au sein du football gabonais

L’annonce du décès brutal de l’attaquant a suscité de vives émotions au Gabon. La Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot) a rapidement exprimé sa consternation sur les réseaux sociaux, évoquant le souvenir d’un attaquant exceptionnel qui avait marqué les esprits lors du tournoi continental au Cameroun. La fédération a également présenté ses condoléances à la famille du défunt.

Le président gabonais Brice Oligui Nguema a également rendu hommage au joueur, soulignant son talent et sa contribution au rayonnement du football national, exprimant sa profonde tristesse face à la perte d’un avant-centre doué qui avait fait la fierté du football gabonais.

Le parcours de Boupendza n’avait pas été sans controverses, notamment en avril 2024 lorsqu’il avait été écarté de la sélection nationale après avoir critiqué publiquement le sélectionneur Thierry Mouyouma. L’attaquant avait par la suite présenté ses excuses au peuple gabonais et au staff technique, démontrant sa volonté de préserver l’harmonie au sein de l’équipe nationale.

Ce tragique accident prive le football gabonais de l’un de ses talents les plus prometteurs, dont la carrière internationale l’avait mené de la France à la Turquie, au Qatar, aux États-Unis, à la Roumanie et finalement à la Chine, où sa vie s’est brutalement interrompue.