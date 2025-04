Afrique du Nord : ce pays vise une récolte de 10 millions de tonnes de blé

Photo de Collab Media (Unsplash)

Face à la pression démographique et à la rareté des ressources, l’Égypte opte pour une stratégie agricole audacieuse, à savoir produire davantage avec moins. Le pays vise une récolte historique de 10 millions de tonnes de blé pour la campagne 2024/2025, malgré une réduction notable des surfaces cultivées.

L’ambition est affichée, les moyens sont mobilisés, et le contexte n’a rien d’évident. Pour la campagne agricole 2024/2025, l’Égypte espère récolter 10 millions de tonnes de blé, soit un million de tonnes de plus que la saison précédente. Cette performance annoncée pourrait sembler surprenante, surtout lorsqu’on considère que la superficie allouée à cette culture a diminué de 400 000 hectares, s’établissant désormais à 1,3 million d’hectares.

Ce paradoxe apparent s’explique par un changement de paradigme. L’agriculture égyptienne s’oriente résolument vers l’optimisation des rendements. Cela est visible à travers des méthodes modernes, un encadrement renforcé et une meilleure maîtrise des intrants. L’État a mis en place des programmes de formation pour les agriculteurs, intensifie la distribution de semences certifiées et développe l’irrigation intelligente.

Dans un pays où la pression sur les terres cultivables est exacerbée par l’urbanisation et le stress hydrique, cette approche permet de maintenir, voire d’augmenter la production sans empiéter davantage sur les terres naturelles. Pour l’Égypte, premier importateur mondial de blé, accroître la production locale est une priorité stratégique.

Les chocs sur les marchés internationaux, amplifiés par la guerre en Ukraine et l’inflation mondiale, ont souligné l’urgence de réduire la dépendance extérieure en matière de produits de base. Une récolte de 10 millions de tonnes permettrait non seulement d’assurer une meilleure couverture des besoins nationaux, mais aussi de soulager la balance des paiements en limitant les importations. À long terme, l’objectif est clair : renforcer l’autonomie alimentaire tout en assurant la stabilité sociale et économique du pays.