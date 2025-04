Automobile au Maghreb : un groupe italien va installer une usine

Photo de Laurel and Michael Evans sur Unspla

La Tunisie confirme sa place montante sur la carte des destinations industrielles les plus convoitées d’Afrique du Nord. Le pays vient en effet de capter l’attention d’un acteur majeur du secteur automobile. Il s’agit de l’équipementier italien Sabelt. Spécialisée dans la production de systèmes de sécurité, l’entreprise envisage sérieusement d’implanter une unité de fabrication en Tunisie, comme l’a annoncé la FIPA-Tunisia (Agence de promotion de l’investissement extérieur) dans un communiqué.

Une délégation de haut niveau, conduite par Massimiliano Marsiaj, vice-président exécutif de Sabelt, et Giulio Graziano, directeur général, s’est rendue récemment sur place pour une visite de prospection. Cette mission s’inscrit dans un processus d’étude de faisabilité, premier pas vers un investissement stratégique dans un pays qui mise résolument sur l’industrie pour relancer sa croissance.

Cette annonce confirme l’intérêt croissant des industriels étrangers pour la Tunisie, qui s’est imposée au fil des années comme un acteur clé dans la fabrication de composants automobiles destinés aux grands constructeurs mondiaux. Avec plus de 280 entreprises opérant dans ce secteur, représentant des milliers d’emplois et une part significative des exportations industrielles tunisiennes, le pays dispose d’un écosystème solide, structuré et en pleine montée en gamme.

Pour Sabelt, ce projet représenterait un levier de croissance, en s’appuyant sur la proximité géographique avec l’Europe, la compétitivité de la main-d’œuvre tunisienne et l’accès à des accords commerciaux préférentiels. Pour la Tunisie, l’arrivée d’un acteur aussi prestigieux dans le domaine des technologies de sécurité automobile serait un signal fort adressé aux autres investisseurs internationaux, désireux de trouver une base fiable, moderne et intégrée au marché mondial.