Afrique : exemption de visas entre ces 2 pays

Photo d'illustration

Un vent d’ouverture souffle entre Dar es Salaam et Luanda. En visite officielle en Angola, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé, une décision stratégique : les citoyens angolais seront désormais exemptés de visa pour entrer sur le territoire tanzanien. Une mesure qui illustre la volonté des deux pays de transformer leur coopération en profondeur.

C’est un signal fort en faveur de l’intégration régionale et de la fluidification des échanges que la Tanzanie vient d’adresser à l’Angola. À partir de cette annonce, les ressortissants angolais pourront se rendre en Tanzanie pour des séjours touristiques sans obligation de visa. Un pas décisif vers une plus grande mobilité des personnes, salué de part et d’autre comme un catalyseur d’opportunités économiques.

Publicité

Cette exemption de visa, fruit d’un accord bilatéral, s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement politique et économique entre les deux pays. Selon les autorités tanzaniennes, il s’agit non seulement de faciliter les déplacements, mais aussi d’encourager les investissements croisés, de stimuler le tourisme et de renforcer les liens commerciaux, dans un contexte où l’Afrique cherche à tirer pleinement parti de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf).

Du côté angolais, cette ouverture est perçue comme une opportunité de diversification économique, notamment par le développement de partenariats dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’énergie et des infrastructures. Au-delà de la suppression des barrières administratives, ce geste marque un changement de posture dans les relations diplomatiques africaines. En privilégiant la libre circulation des personnes, la Tanzanie et l’Angola prennent le contrepied de logiques de cloisonnement qui freinent encore trop souvent la coopération intra-africaine. Cette initiative pourrait d’ailleurs inspirer d’autres pays du continent à revisiter leurs politiques migratoires, afin de stimuler la connectivité humaine et économique entre États africains.