Afrique : un pays introduit de nouveaux billets et pièces de monnaie

Hakainde Hichilema, le président zambien - Photo : DR

La Banque centrale de Zambie a franchi une étape majeure dans la modernisation de sa monnaie en dévoilant, ce 31 mars à Lusaka, une nouvelle gamme de billets et de pièces. Ce lancement marque un tournant dans la politique monétaire du pays, visant à renforcer la sécurité des transactions et à refléter la richesse économique et culturelle de la Zambie.

Les nouveaux billets introduits incluent des coupures de 500, 200, 100, 50, 20 et 10 kwachas, tandis que la gamme de pièces se compose de valeurs de 5, 2 et 1 kwachas, ainsi que de 50, 10 et 5 ngwee. Cette mise à jour s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’accessibilité et la durabilité des moyens de paiement en circulation.

Au-delà de leur valeur transactionnelle, ces nouveaux billets se distinguent par un design soigneusement élaboré. L’avers de chaque billet arbore l’image majestueuse de l’aigle pêcheur d’Afrique, un symbole de force et de liberté, accompagné de représentations des piliers économiques du pays : le tourisme, l’agriculture et les mines. Le revers, quant à lui, met en avant une cascade emblématique de la Zambie ainsi que des espèces animales et végétales endémiques, soulignant l’attachement du pays à sa biodiversité. Avec cette initiative, la Zambie cherche non seulement à sécuriser ses échanges financiers contre la contrefaçon, mais aussi à affirmer son identité nationale à travers sa monnaie.

Ce renouvellement monétaire traduit également la volonté des autorités de moderniser le système financier et d’adapter la circulation fiduciaire aux réalités économiques actuelles. Reste à voir comment cette réforme sera accueillie par la population et quel impact elle aura sur l’économie nationale dans les mois à venir.