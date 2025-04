Afrique: une nouvelle liaison aérienne pour renforcer l’AES

Photo unsplash

Face aux défis géopolitiques croissants, l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a intensifié ses efforts de coopération régionale et d’intégration économique depuis sa création en septembre 2023. Cette alliance stratégique vise à renforcer l’autonomie et la souveraineté de ces nations sahéliennes tout en développant des alternatives aux partenariats traditionnels. Les trois pays, confrontés à des sanctions économiques et à diverses restrictions de mobilité imposées par certaines organisations régionales, ont multiplié les initiatives conjointes dans les domaines militaire, économique et diplomatique pour surmonter ces obstacles et maintenir les échanges vitaux entre leurs territoires et populations.

Un pont aérien stratégique entre capitales sahéliennes

L’inauguration d’une nouvelle liaison aérienne par Sky Mali marque une avancée significative pour la connectivité régionale au sein de l’AES. Le mardi 8 avril 2025, la compagnie aérienne malienne a officiellement lancé un vol reliant Bamako à Niamey avec une escale à Gao. Cette cérémonie s’est déroulée à l’Aéroport international Président Modibo Keïta – Sénou, réunissant la direction de Sky Mali, son conseil d’administration et plusieurs représentants d’institutions aéronautiques nationales, notamment l’ANAC Mali, l’ASECNA, l’ASAM et l’ADM.

À Niamey, l’arrivée de l’appareil a été saluée par une délégation ministérielle nigérienne, comprenant le Colonel-major Salissou Mahaman Salissou, ministre des Transports et de l’Équipement, ainsi que la ministre de l’Artisanat et du Tourisme. Sur le tarmac de l’aéroport nigérien, le ministre des Transports a souligné l’importance de cette liaison qui représente « un jalon essentiel dans le renforcement des liens bilatéraux entre le Mali et le Niger ».

Mobilité et rapprochement des peuples sahéliens

L’accueil réservé à ce vol inaugural témoigne des attentes importantes placées dans cette nouvelle liaison. À Gao, après 1h35 de vol depuis Niamey, l’appareil a été reçu par les autorités locales, dont le Gouverneur et le Maire. Ces responsables ont particulièrement apprécié cette initiative qui « répond à une demande forte des populations de Gao désireuses de se rendre à Niamey dans de meilleures conditions ».

La Directrice générale de Sky Mali a réaffirmé, lors du départ du vol retour vers Bamako via Gao, la vision qui guide cette expansion des routes aériennes: « Ce vol incarne notre engagement à rapprocher les peuples et à favoriser une mobilité sûre et rapide dans la région ». Cette journée, qualifiée d’historique par la compagnie, s’est conclue par une cérémonie officielle dans les locaux de l’aéroport de Niamey, ponctuée par les discours des représentants de Sky Mali et de l’Ambassade du Mali au Niger, suivis d’un moment de convivialité entre les invités.

Cette nouvelle connexion aérienne représente bien plus qu’une simple liaison commerciale – elle symbolise la détermination des pays de l’AES à créer des mécanismes concrets de coopération qui renforcent leur résilience collective face aux pressions extérieures.