Armement: la France veut tester une arme copiée d’un modèle américain

Himars (DR) pouvant lancer des missiles ATACMS

La guerre en Ukraine a profondément bouleversé les doctrines militaires et l’approche des équipements de défense en Europe. Ce conflit a mis en lumière l’importance cruciale de l’artillerie à longue portée et des systèmes de roquettes dans les affrontements modernes. Les armées européennes ont dû rapidement réévaluer leurs capacités face à l’intensité des bombardements et à l’utilisation massive d’artillerie sur le front ukrainien. Cette nouvelle réalité a poussé de nombreux pays à moderniser leurs arsenaux, entraînant une course à l’acquisition de systèmes de frappe à distance, particulièrement les lance-roquettes multiples, devenus des équipements stratégiques incontournables.

Le défi de la souveraineté militaire française

L’Hexagone fait face à un problème urgent : ses neuf Lance-Roquettes Unitaires, dérivés du M270 américain, seront obsolètes d’ici 2027. Confrontée à cette échéance, la Direction Générale de l’Armement examine deux pistes nationales plutôt que de recourir au HIMARS américain. Deux alliances industrielles françaises planchent sur une solution atteignant 150 km de portée : Safran associé à MBDA d’un côté, Thales uni à ArianeGroup de l’autre.

Le ministère des Armées a prévu une enveloppe de 600 millions d’euros sur six ans pour ce programme baptisé FLP-T (Frappe Longue Portée Terrestre). L’objectif affiché vise l’acquisition d’une première tranche de 13 systèmes avant 2030, puis un total de 26 unités formant un bataillon complet d’ici 2035.

Le projet Thundart face aux réalités industrielles

La proposition la plus avancée, nommée Thundart, a été dévoilée par Safran et MBDA lors du salon Eurosatory en juin dernier. Cette roquette guidée de 227 mm promet une précision remarquable jusqu’à 150 kilomètres. Les deux entreprises, engagées dans cette collaboration depuis fin 2023, affirment pouvoir respecter le calendrier serré imposé par l’État avec un premier tir d’essai programmé mi-2026.

L’argument principal des industriels français repose sur l’indépendance stratégique. Thundart serait, selon eux, l’unique système d’artillerie à roquettes entièrement européen, libre des contraintes américaines sur les exportations d’armement et permettant une maîtrise totale des chaînes de production.

Toutefois, le débat reste ouvert sur l’urgence réelle de ce programme. Comme l’a souligné le chercheur Léo Péria-Peigné, cette capacité militaire n’a que rarement été utilisée par la France ces trois dernières décennies. Par ailleurs, le paysage européen de l’artillerie à roquettes est déjà bien fragmenté : la Pologne utilise les systèmes Chunmoo et HIMARS, les pays baltes et plusieurs nations méditerranéennes ont adopté le HIMARS, tandis que l’Europe centrale et du Nord s’est majoritairement tournée vers le système PULS ou envisage d’étendre ses flottes de M270.