Armement : Israël perd un contrat avec un pays européen

Pedro Sanchez (AP)

Face à un climat mondial de plus en plus instable, de nombreux États intensifient leur politique d’armement, cherchant à moderniser leurs équipements militaires pour répondre à une diversité de menaces, qu’elles soient géopolitiques, terroristes ou technologiques. Dans ce contexte, des accords sont régulièrement conclus entre pays et industries de défense. L’Espagne, soucieuse de renforcer ses capacités militaires, avait ainsi conclu un contrat avec une entreprise israélienne. Toutefois, cette collaboration n’ira pas à son terme. Le gouvernement espagnol a décidé d’y mettre fin de manière unilatérale.

Le contrat, d’une valeur de 6,8 millions d’euros, avait été signé avec un fournisseur israélien, mais a suscité des désaccords au sein de la coalition de gauche dirigée par le Premier ministre Pedro Sánchez. Selon des sources gouvernementales évoquées par plusieurs médias internationaux, cette décision d’annuler l’accord a été prise unilatéralement le 24 avril 2025, après de vives tensions internes. Le Parti socialiste, aux côtés de son allié Sumar, a justifié cette mesure en rappelant son engagement ferme en faveur de la cause palestinienne.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas en territoire israélien, qui avait causé plus d’un millier de victimes civiles, Madrid a adopté une ligne claire : aucune transaction d’armement avec des entreprises israéliennes n’est envisagée. Cette position, déjà actée depuis plusieurs mois, se voit ainsi renforcée par l’annulation de ce contrat, confirmant la volonté du gouvernement espagnol de dissocier ses relations militaires des acteurs impliqués dans le conflit israélo-palestinien.

L’annulation de l’accord intervient dans un contexte où les alliances stratégiques sont réévaluées sous le prisme des engagements politiques et humanitaires. Elle met également en lumière les tensions internes que peut générer la gestion des dossiers sensibles au sein d’une coalition gouvernementale, notamment lorsque les convictions idéologiques influencent les choix diplomatiques et sécuritaires.