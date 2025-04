Aviation en Afrique : Boeing ouvre un bureau

Image Source: Boeing / MGN

Le constructeur aéronautique américain Boeing renforce sa présence en Afrique avec l’ouverture d’un bureau régional à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette implantation marque une étape stratégique dans la volonté du géant de Seattle de se rapprocher d’un marché en pleine croissance, porté notamment par la dynamique d’Ethiopian Airlines.

Le ciel africain attire de plus en plus les grandes firmes de l’aviation mondiale. Et Boeing n’entend pas rester en retrait. En installant une représentation permanente à Addis-Abeba, le constructeur américain confirme son intérêt pour un continent aux perspectives de croissance parmi les plus fortes au monde dans le secteur aérien. Le choix de l’Éthiopie ne doit rien au hasard. Le pays abrite Ethiopian Airlines, fleuron continental de l’aviation et client historique de Boeing, avec une flotte majoritairement composée d’appareils de la marque.

Addis-Abeba, avec son aéroport international Bole, est aujourd’hui un hub incontournable entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, ce qui en fait un emplacement idéal pour piloter des activités régionales. Boeing entend aller plus loin que la simple fourniture d’appareils. Le bureau de la capitale éthiopienne sera chargé de coordonner les opérations liées à l’assistance technique, à la formation du personnel aéronautique, ainsi qu’à la fabrication de pièces et composants. Autant de volets stratégiques pour accompagner l’essor des compagnies africaines et favoriser une montée en compétence locale.

Cette stratégie vise à positionner Boeing non seulement comme fournisseur, mais comme partenaire à long terme du développement aéronautique du continent. Malgré les défis liés à la conjoncture économique mondiale et aux contraintes d’infrastructures, le secteur aérien africain connaît une reprise encourageante, avec une croissance estimée à plus de 5 % par an sur la prochaine décennie. L’Union africaine, à travers son initiative « Ciel unique africain », milite pour l’intégration du marché aérien régional, ce qui ouvre des perspectives importantes pour les constructeurs et les compagnies.