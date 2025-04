Bénin : Véronique Tognifodé remplace Kouaro Yves Chabi

Par décret présidentiel en date du 22 avril 2025, Mme Véronique Tognifodé est nommée ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. Elle assurera cette fonction en plus de son poste actuel de ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Le Président de la République, Patrice Talon, a procédé à ce réaménagement technique du gouvernement après consultation du Bureau de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution. Le reste de l’équipe gouvernementale garde leur poste respectif.

Mme Tognifodé occupait déjà l’intérim à la tête de ce ministère depuis le décès tragique du ministre Kouaro Yves Chabi, survenu le 20 février 2025 dans un accident de la route sur l’axe Cotonou–Parakou. La disparition brutale de l’ancien ministre avait provoqué une vive émotion au sein de la classe politique et dans l’opinion publique.