Côte d’Ivoire: deux partis influents se retirent de la commission électorale

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo (DR)

Les élections présidentielles à venir en Côte d’Ivoire suscitent une attention particulière à l’approche du scrutin. À quelques mois de cet événement majeur, le climat politique s’intensifie, marqué par une série de développements politiques et institutionnels. Alors que les parties prenantes se préparent à ce rendez-vous décisif, deux partis de poids, le PDCI-RDA et celui de l’ex-président Laurent Gbagbo, ont décidé de se retirer de la Commission électorale indépendante (CEI), soulevant des questions sur la transparence et la régularité du processus électoral.

Vendredi dernier, au siège du PDCI-RDA, la suspension de ce parti de la CEI a été officiellement annoncée par son porte-parole, Bredoumy Soumaïla. Ce retrait survient après plusieurs critiques adressées à la Commission, notamment concernant les dysfonctionnements observés dans la gestion de la liste électorale provisoire, qui a été vivement contestée par les députés du parti. Cette décision fait écho à celle du mouvement politique fondé par l’ex-président Laurent Gbagbo, dont le retrait avait déjà marqué un tournant dans la dynamique politique du pays.

Publicité

La situation semble de plus en plus tendue à mesure que l’échéance électorale se rapproche. Les députés du PDCI-RDA, en particulier, ont exprimé des préoccupations concernant les défaillances de la CEI et ont appelé la communauté internationale à intervenir pour prévenir toute forme de crise. Selon Simon Doho, député du PDCI, il est impératif que des actions soient menées dès maintenant pour éviter des troubles à l’approche des élections. L’appel à un dialogue national semble être un consensus parmi ces partis, qui souhaitent que les tensions politiques se dissipent avant le scrutin.

La décision de ces partis de suspendre leur participation à la Commission électorale soulève des interrogations sur la gestion du processus électoral en Côte d’Ivoire. Cette situation met en lumière l’importance de garantir des conditions transparentes et inclusives pour que l’élection présidentielle se déroule dans un climat de confiance, essentiel à la stabilité du pays.