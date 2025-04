Donald Trump : le malaise américain grandit

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Porté une nouvelle fois au pouvoir, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche avec une promesse de redressement national. Pourtant, les attentes placées en lui semblent aujourd’hui se heurter à une réalité bien plus contrastée. De nombreux citoyens, autrefois séduits par son discours direct et ses engagements fermes, expriment aujourd’hui leur frustration face à ses décisions jugées clivantes. L’opinion publique américaine, en particulier parmi les jeunes générations, se montre de plus en plus critique envers les orientations qu’il imprime à son second mandat.

Un récent sondage de la firme AtlasIntel révèle que 52 % des Américains désapprouvent désormais les prises de position et les actions du président. Ce recul de six points par rapport au mois de février traduit un malaise croissant au sein de la population. L’étude souligne notamment un rejet plus prononcé chez les jeunes adultes, où le taux de désapprobation atteint près de 68 %. Cette tranche de la population semble particulièrement sensible aux conséquences économiques des décisions de l’administration Trump.

L’un des points les plus contestés demeure la politique commerciale. Plus de la moitié des personnes interrogées affirment être opposées aux tarifs douaniers imposés à plusieurs pays, dont le Canada. Une large part des répondants — près de 64 % — considère que ces mesures risquent d’aggraver l’inflation, tandis que près de la moitié les conçoit uniquement comme des dispositions transitoires. Ce scepticisme vis-à-vis de la stratégie économique de l’exécutif reflète une inquiétude grandissante face aux répercussions sur le pouvoir d’achat.

Le mécontentement ne se limite pas aux questions de commerce extérieur. La gestion des dossiers liés à l’économie intérieure, à l’éducation, à la lutte contre la corruption ainsi qu’à la défense des institutions démocratiques suscite également de nombreuses critiques. Sur chacun de ces thèmes, le taux de désapprobation atteint 55 %, mettant en lumière un déficit de confiance qui dépasse les simples considérations partisanes.

Ce climat d’insatisfaction semble témoigner d’un fossé grandissant entre les intentions affichées par l’administration Trump et les attentes concrètes des citoyens. Alors que les défis nationaux et internationaux se multiplient, la perception de son leadership devient un enjeu central dans le débat public.