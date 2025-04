Elections de 2026 au Bénin : La Céna finalise le chronogramme

Photo : DR

Du mardi 1er au vendredi 4 avril 2025, la Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin organise un atelier à Bohicon. Cette rencontre vise à finaliser l’élaboration du chronogramme des élections générales de 2026. Le Conseil électoral et la Direction générale des élections collaborent pour structurer et adopter les documents de planification des activités électorales. L’objectif est de cerner les enjeux, anticiper les défis et préparer des réponses adaptées.

Le chronogramme constitue un outil essentiel pour organiser et structurer les différentes étapes du processus électoral. Il permet d’identifier les tâches à accomplir et d’assurer le respect des délais afin de garantir le bon déroulement du scrutin.

Publicité

L’atelier poursuit plusieurs objectifs spécifiques :

Synthétiser les travaux de planification des activités électorales.

Valider les documents élaborés.

Présenter le contenu des activités et les modalités de mise en œuvre.

Définir les mécanismes de suivi et d’évaluation.

Identifier les difficultés potentielles et proposer des solutions adaptées.

La planification repose sur une démarche rigoureuse. Elle implique l’inventaire des tâches, l’estimation des délais, l’identification des responsables et la fixation des dates de référence en fonction du scrutin.

Les participants devront maîtriser les techniques de planification stratégique, harmoniser leur compréhension des documents et développer des capacités d’anticipation pour prévenir les obstacles et proposer des solutions adaptées. La CENA disposera ainsi d’un document de référence regroupant l’ensemble des activités à mener.

L’atelier alternera présentations, débats et échanges afin de renforcer la compréhension des techniques de planification et de suivi des activités électorales. Cette démarche contribuera à la bonne organisation des élections générales de 2026. La Coopération Suisse soutient la CENA dans la mise en place de cet atelier.