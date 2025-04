Électricité en Afrique : accord avec la Chine pour des projets

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Le Nigeria ne cesse de mettre en place des mécanismes pour restructurer son secteur énergétique et élargir l’accès à une électricité fiable et propre. La Commission de l’énergie du Nigeria (ECN) a officialisé un partenariat stratégique avec la China Energy Engineering Corporation, mastodonte chinois des infrastructure. Ce protocole d’accord, marque le coup d’envoi d’une coopération à la fois technique et institutionnelle, conçue pour catalyser la transformation énergétique du géant ouest-africain.

Ce rapprochement sino-nigérian s’inscrit dans un contexte où le Nigeria, malgré son statut de première économie du continent, peine toujours à répondre aux besoins énergétiques de sa population. Avec un accès à l’électricité encore limité pour des dizaines de millions de nigérians, le pays est confronté à une double urgence : réformer en profondeur un secteur souvent défaillant et accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Publicité

Le partenariat prévoit la création d’un Centre de recherche sino-nigérian sur les énergies renouvelables, qui servira de plateforme pour développer des solutions adaptées aux réalités locales. L’accent sera mis sur l’énergie solaire, l’éolien et l’hydroélectricité, autant de sources capables de répondre aux défis d’électrification dans des zones parfois reculées.

L’autre innovation clé est la planification énergétique à l’échelle des États fédérés. Chaque gouverneur pourra ainsi intégrer des solutions sur mesure, pensées en fonction des ressources naturelles disponibles et des besoins spécifiques de sa région. Il s’agit là d’une rupture avec l’approche centralisée qui a longtemps freiné l’efficacité du système énergétique nigérian.

Ce protocole vient aussi renforcer une dynamique de coopération croissante entre Abuja et Pékin. La Chine, déjà bien implantée dans le développement d’infrastructures africaines, voit dans ce partenariat une opportunité de déployer son expertise dans un pays stratégique pour l’avenir énergétique du continent.