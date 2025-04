Électricité en Afrique du Nord : un projet pour booster le circuit d’approvisionnement

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’Égypte ne cesse de mobiliser d’énormes moyens pour booster son système électrique. Le pays va créer un centre de contrôle régional à Alexandrie, une infrastructure stratégique qui renforcera la stabilité de l’approvisionnement en électricité. Elle favorisera aussi l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau national. Cette initiative, rapportée par nos confrères de l’Agence Ecofin, s’inscrit dans un programme de financement plus large mobilisé par la France et l’Union européenne.

Le futur centre de contrôle bénéficiera d’un financement de 60 millions d’euros, combinant un prêt à taux réduit de l’Agence française de développement (AFD) et une subvention directe de l’Union européenne. Ces fonds permettront de doter Alexandrie, l’une des plus grandes villes du pays et un pôle industriel clé, d’une infrastructure de pilotage avancée de son réseau électrique.

Le projet vise à améliorer la fiabilité de la distribution d’électricité, un enjeu majeur dans une région où la demande énergétique ne cesse de croître. Il permettra également une meilleure gestion de la production, notamment issue des sources renouvelables telles que le solaire et l’éolien, que l’Égypte développe à grande échelle.

Ce soutien s’inscrit dans une enveloppe totale de 262,3 millions d’euros allouée par la France et l’UE à l’Égypte pour financer divers projets liés à l’énergie, à l’eau, à l’assainissement et aux infrastructures ferroviaires. Un effort coordonné qui illustre la volonté des partenaires européens d’accompagner le pays dans sa transformation économique et écologique.

Ce nouveau centre de contrôle, au-delà de son rôle technique, s’inscrit dans la vision plus large du gouvernement égyptien de devenir un hub énergétique régional. Le pays, qui s’est doté d’une stratégie ambitieuse de transition énergétique à l’horizon 2035, mise sur une diversification de son mix énergétique avec une montée en puissance des énergies renouvelables. Le soutien européen vient donc conforter cette trajectoire, tout en répondant à des besoins urgents en matière de modernisation des infrastructures et de sécurisation des réseaux.