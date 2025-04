Énergie en Afrique : un projet pour fournir l’électricité à 8.5 millions de personnes

Photo de Biel Morro sur Unsplash

La Zambie veut éclairer son avenir… au sens propre. Dans un pays où une grande partie de la population rurale reste privée d’électricité, le gouvernement mise sur l’énergie solaire pour changer la donne. D’ici 2030, Lusaka ambitionne de connecter 8,5 millions de personnes au réseau électrique grâce à l’installation d’au moins 200 mini-réseaux solaires, une stratégie audacieuse qui s’inscrit dans une logique de développement durable et d’inclusion énergétique.

Ce projet national se distingue par son envergure mais aussi par ses ambitions sociales. En visant prioritairement les zones rurales enclavées, l’initiative cherche à combler le fossé énergétique qui persiste entre les villes et les campagnes. L’objectif n’est pas seulement de fournir de l’électricité, mais de créer des opportunités : permettre l’accès à une éducation de qualité, favoriser l’entrepreneuriat local, renforcer les centres de santé et ouvrir de nouvelles perspectives pour les populations les plus isolées.

Pour concrétiser ce virage vers l’énergie propre, la Zambie peut compter sur l’appui de partenaires de poids. La Banque mondiale figure parmi les principaux soutiens financiers du projet, aux côtés du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et de l’AMDA (Africa Minigrid Development Association), qui apportent une expertise technique et une coordination régionale essentielle.

Au-delà des enjeux de développement, la Zambie envoie un message fort sur le continent africain : il est possible de concilier croissance et durabilité, en s’appuyant sur les ressources naturelles disponibles. Avec un ensoleillement abondant toute l’année, le pays dispose d’un potentiel énergétique solaire considérable encore sous-exploité.

L’électrification via les mini-réseaux solaires ne représente pas seulement une alternative au réseau centralisé, souvent coûteux à étendre. Elle offre une solution souple, rapide et adaptée aux réalités locales. C’est aussi un levier important pour atteindre les objectifs climatiques du pays, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles et en limitant les émissions de gaz à effet de serre.