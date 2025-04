Forbes : voici les 5 femmes les plus riches de France

Francoise Bettencourt Meyers. Photo: Bertrand Rindoff Petroff—Getty Images

Le classement annuel établi par Forbes, lancé en 1987, s’est progressivement imposé comme un outil de référence pour suivre l’évolution des grandes fortunes mondiales. En France, plusieurs femmes occupent des places de choix dans ce palmarès, mêlant héritage industriel, stratégies familiales et engagements sociétaux. Si leurs profils varient, elles partagent toutes une influence significative sur l’économie nationale et internationale. Voici les cinq figures féminines les plus riches de France en 2025, classées par ordre de patrimoine.

Héritières industrielles et gestionnaires de dynastie

À la tête du classement français, Françoise Bettencourt Meyers domine largement avec une fortune estimée à 75,4 milliards d’euros. Héritière du groupe L’Oréal, dont elle détient 35 % du capital, elle a vu ses actifs continuer à croître grâce aux résultats solides du groupe en 2024. Bien qu’elle ait annoncé en avril 2025 son retrait du conseil d’administration, elle conserve une influence importante à travers la Fondation Bettencourt Schueller, dotée de 900 millions d’euros, qui soutient des projets scientifiques, culturels et solidaires.

Publicité

Plus loin derrière mais toujours solidement positionnée, Marie-Hélène Dassault hériterait, selon les projections, de 9,8 milliards d’euros, soit un tiers de la fortune familiale estimée à près de 29,4 milliards. Sans occuper de fonction exécutive, elle demeure un pilier discret de l’actionnariat du groupe Dassault, un conglomérat structuré autour de l’aéronautique, des technologies, de la défense et de la presse. L’ensemble comprend notamment des parts dans Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Thales, et le quotidien Le Figaro.

Fortunes construites et gérées en famille

À la troisième place, on retrouve Carrie Perrodo, ancienne mannequin singapourienne devenue femme d’affaires influente. Avec une fortune de 8,9 milliards d’euros, elle incarne la continuité d’un projet lancé en 1975 avec son mari : Perenco. Ce groupe pétrolier a bâti sa croissance sur une stratégie d’exploitation de champs pétroliers en fin de vie. Resté en dehors des marchés financiers, Perenco est toujours détenu à 100 % par la famille, et désormais dirigé par leur fils. Le groupe emploie plus de 7 000 personnes et vise à se diversifier dans la production électrique à partir du gaz naturel.

Juste derrière, Marie Besnier Beauvalot détient un capital évalué à 8,6 milliards d’euros grâce à sa participation de 20 % dans Lactalis, l’un des géants mondiaux de l’industrie laitière. Bien qu’elle ne soit pas impliquée dans la gestion quotidienne, elle siège au conseil de surveillance et agit via le fonds Milk for Good, engagé dans des actions à destination de l’enfance et de la santé. Elle a notamment soutenu la création d’un centre d’oncologie pédiatrique en lien avec l’Institut Curie.

Actrices de l’impact social

Moins visible médiatiquement que d’autres grands noms du monde des affaires, Tanya Saadé Zeenny se distingue par un positionnement axé sur la responsabilité sociale. Sa fortune, évaluée à 7,8 milliards d’euros, provient de sa participation dans CMA CGM, l’un des principaux groupes de transport maritime au monde. À la tête de la fondation du groupe depuis 2019, elle s’investit dans des projets éducatifs et de lutte contre la précarité à Marseille, notamment par le soutien logistique à la Banque alimentaire. Son choix d’accorder sa première interview en février 2024 à un quotidien local engagé illustre une volonté d’assumer publiquement ce rôle de relais entre secteur privé et initiatives solidaires.

Classement Forbes 2025 des femmes les plus riches de France :