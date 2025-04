Fortunes en Afrique: top 5 des plus riches selon Forbes

Johan Rupert. Photo : DR

L’Afrique, berceau d’opportunités économiques diverses, a vu émerger plusieurs fortunes colossales au fil des dernières décennies. Les milliardaires africains ont généralement bâti leurs empires dans des secteurs stratégiques comme les télécommunications, l’extraction minière, le ciment, la banque et les industries manufacturières. Ces entrepreneurs ont su identifier les besoins fondamentaux de leurs marchés locaux tout en développant des conglomérats qui se sont progressivement internationalisés. Beaucoup ont profité des vagues de privatisations dans leurs pays respectifs, acquérant des actifs auparavant détenus par l’État à des prix avantageux. D’autres ont créé leurs entreprises de toutes pièces, surmontant les défis d’infrastructures limitées et d’instabilité politique pour bâtir des empires commerciaux diversifiés.

Une année record pour les milliardaires du continent

L’année écoulée marque un tournant historique pour les grandes fortunes africaines. Pour la première fois, leur richesse cumulée dépasse les 100 milliards de dollars, atteignant précisément 105 milliards. Cette progression spectaculaire représente une hausse de près de 23 milliards par rapport à l’année précédente, où 20 milliardaires cumulaient 82,4 milliards de dollars. Cet essor remarquable s’est produit malgré les nombreux défis économiques que connaît le continent : incertitudes politiques, crises monétaires et marchés de consommation difficiles. Le Zimbabwe illustre parfaitement ces difficultés, ayant abandonné le dollar zimbabwéen au profit du ZiG, une monnaie adossée à l’or visant à freiner l’hyperinflation. Cette croissance des fortunes africaines s’aligne néanmoins sur l’évolution des marchés boursiers mondiaux, qui ont progressé de 22% sur les douze mois précédant février 2025.

Le prestigieux quintet des plus grandes fortunes africaines

À la tête de ce classement trône, pour la quatorzième année consécutive, le Nigérian Aliko Dangote. Sa fortune estimée à 23,9 milliards de dollars a connu une augmentation spectaculaire par rapport aux 13,9 milliards de l’année précédente. Cette hausse s’explique principalement par l’ajout de la valeur de sa raffinerie, qui a finalement ouvert ses portes près de Lagos après de nombreux retards. Malgré des années de difficultés réglementaires et autres obstacles, cette installation a commencé à raffiner du pétrole début 2024 et devrait atteindre sa pleine capacité ce mois-ci. Cette avancée permet au Nigeria, important producteur pétrolier, de commencer à exporter des produits pétroliers raffinés. Dangote, âgé de 67 ans, considère ce projet comme « une étape cruciale pour garantir que l’Afrique dispose de la capacité de raffiner son propre pétrole brut, créant ainsi richesse et prospérité pour sa vaste population. »

La deuxième place revient au Sud-Africain Johann Rupert, magnat du luxe dont la fortune a augmenté de 39% pour atteindre 14 milliards de dollars, soit la deuxième plus forte progression parmi les milliardaires africains. Rupert occupe cette position depuis 2022. Le podium est complété par un autre Sud-Africain, Nicky Oppenheimer et sa famille, avec 10,4 milliards de dollars.

L’Égyptien Nassef Sawiris se classe quatrième avec 9,6 milliards de dollars, tandis que le Nigérian Mike Adenuga ferme ce top 5 avec une fortune estimée à 6,8 milliards de dollars.

Top 5 des plus riches d’Afrique en 2025 selon Forbes: