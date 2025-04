Maghreb: la France a exporté une importante quantité de blé vers cette destination

Photo de Collab Media (Unsplash)

Le blé constitue une composante essentielle de l’alimentation mondiale, servant de base à de nombreux régimes alimentaires à travers le globe. En Afrique du Nord, et particulièrement au Maroc, cette céréale occupe une place prépondérante dans la consommation quotidienne. Cependant, les conditions climatiques arides et les défis agricoles limitent la production locale, rendant le pays dépendant des importations pour satisfaire ses besoins croissants en blé.

Au cours de la semaine écoulée, le port de Rouen a enregistré l’expédition de près de 50 000 tonnes de blé tendre français à destination du Maroc. Cette opération s’est déroulée en deux phases : un premier chargement de 30 000 tonnes, suivi d’un second de 19 802 tonnes. Parallèlement, 30 000 tonnes ont été expédiées vers le Portugal, portant le total des exportations de blé tendre depuis Rouen à 87 000 tonnes pour la période considérée.

Ce volume représente l’une des plus importantes expéditions hebdomadaires enregistrées au cours des seize dernières semaines. Néanmoins, il demeure inférieur aux niveaux atteints lors des campagnes précédentes, reflétant les défis actuels auxquels sont confrontées les exportations françaises de blé. Ces défis incluent des contraintes qualitatives et une concurrence accrue de la part des producteurs russes et ukrainiens.

En mars, les exportations de blé tendre depuis Rouen ont totalisé 214 700 tonnes, une diminution notable par rapport aux 700 000 tonnes enregistrées à la même période lors de la campagne précédente. Cette tendance souligne les difficultés rencontrées par la filière céréalière française dans un contexte de marché international compétitif.

Le port de La Rochelle a également contribué aux exportations vers le Maroc, avec l’envoi de 31 500 tonnes de blé tendre. Selon les données de la Commission européenne, la France a exporté environ 1,60 million de tonnes de blé tendre et 1,16 million de tonnes d’orge fourragère depuis le début de la campagne jusqu’au 23 mars. Ces chiffres, bien que sujets à révision, illustrent l’importance des exportations céréalières françaises vers les pays du Maghreb.

La relation commerciale entre la France et le Maroc dans le secteur céréalier demeure donc significative, malgré les fluctuations des volumes exportés et la concurrence internationale. Cette dynamique reflète l’interdépendance des marchés agricoles et l’importance des échanges pour assurer la sécurité alimentaire dans des régions aux productions locales limitées.