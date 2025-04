Fortunes : voici le top 3 en France selon Forbes

Bernard Arnault, PDG de LVMH. Photo Joël SAGET/AFP

Le classement des milliardaires 2025 de Forbes France conserve le même trio de tête que l’année précédente. Bernard Arnault reste l’homme le plus riche de France, suivi par Françoise Bettencourt-Meyers et Alain Wertheimer, malgré des fluctuations notables dans leurs fortunes respectives.

Bernard Arnault, PDG de LVMH, voit sa fortune estimée à 164 milliards d’euros, en baisse de 20% par rapport à 2024. Cette diminution s’explique par la chute des ventes de produits de luxe en Chine et une baisse de 40% de l’action du groupe. Au premier trimestre 2025, LVMH a enregistré une baisse de 3% de son chiffre d’affaires, atteignant 20,3 milliards d’euros.

La division « Mode et maroquinerie », qui représente près de la moitié des revenus, a vu ses ventes chuter de 5%. Les tensions commerciales liées aux droits de douane annoncés par Donald Trump ont également affecté le groupe, entraînant une perte de 5,5% à la Bourse de Paris.

Des fortunes en évolution

Françoise Bettencourt-Meyers occupe la deuxième place avec une fortune estimée à 75,4 milliards d’euros, mais elle perd son titre de femme la plus riche du monde au profit de l’Américaine Alice Walton (90 milliards d’euros). L’héritière de L’Oréal, qui détient près de 35% du capital du groupe, a vu sa fortune diminuer de 13% en 2024 suite à une baisse de 24% du cours de l’action.

L’ascension du groupe Chanel

À l’inverse, Alain Wertheimer, co-président de Chanel avec son frère Gérard, est le seul du trio à avoir vu sa fortune augmenter, estimée à 33,2 milliards d’euros. Cette progression contraste avec la décélération de la croissance de Chanel en 2024, due notamment à la baisse de la demande en Chine.

Malgré ces défis, Chanel devient en 2025 la marque de mode la plus valorisée au monde, dépassant Louis Vuitton, et passant de la 73ᵉ à la 46ᵉ place avec une valeur proche de 38 milliards de dollars. La famille Wertheimer a également diversifié ses investissements dans l’immobilier, les vignobles et les courses de chevaux.