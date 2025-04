Gaza: Macron lance un appel à Netanyahou

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

Depuis plusieurs semaines, Gaza est le théâtre d’un conflit d’une intensité alarmante. Les populations civiles subissent un quotidien marqué par des bombardements, des coupures d’accès à l’eau et à l’électricité, et une aide humanitaire gravement entravée. Les infrastructures vitales sont réduites à néant, les hôpitaux débordés, et les habitants, pris en étau entre les affrontements, tentent de survivre dans un environnement devenu invivable. Ce drame humanitaire, largement documenté par les organisations internationales, suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté internationale, confrontée à l’urgence d’une réponse diplomatique.

C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Macron a renouvelé ses appels à un cessez-le-feu immédiat et à une aide humanitaire sans entrave. Au cours d’un échange téléphonique ce mardi 15 avril avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président français a plaidé pour un arrêt des hostilités permettant notamment la libération des otages toujours détenus par le Hamas. Il a souligné que seul un cessez-le-feu pouvait rendre possible cette libération, tout en rappelant que l’ouverture de tous les points de passage pour acheminer l’aide humanitaire était une condition essentielle à la survie des civils.

Parallèlement à cet appel humanitaire, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de rouvrir une voie vers une solution politique durable, évoquant la création d’un État palestinien coexistant avec Israël. Il a réaffirmé que la France coorganisera en juin, aux côtés de l’Arabie saoudite, une conférence internationale à l’ONU visant à relancer une dynamique de paix. Cette initiative ambitionne de favoriser des reconnaissances croisées : celle d’un État palestinien par plusieurs pays occidentaux, et celle d’Israël par des États arabes.

Cependant, cette perspective reste vivement contestée par le gouvernement israélien. Selon les services de Benjamin Netanyahu, ce dernier a exprimé à Emmanuel Macron son opposition ferme à l’établissement d’un État palestinien, qualifié par lui de « récompense au terrorisme ». Un désaccord de fond qui met en lumière la complexité des discussions diplomatiques en cours.

En attendant, le président français insiste sur l’urgence d’une réponse humanitaire concrète. S’étant récemment rendu à El-Arish, en Égypte, il a constaté que l’aide destinée à Gaza reste bloquée à la frontière, appelant à ce qu’elle soit distribuée « le plus vite possible » aux populations dans le besoin. Pour lui, la séquence actuelle doit être l’occasion de construire un processus politique nouveau, tout en répondant sans délai aux besoins vitaux des civils pris au piège du conflit.