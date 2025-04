La Chine réaffirme son alliance avec la Russie et avertit les USA

Wang Yi. Photo : Johannes Simon/Getty Images

Depuis plusieurs décennies, la Chine et la Russie entretiennent une relation stratégique fondée sur des intérêts mutuels et une coopération étroite dans divers domaines. Héritée d’une histoire marquée par des alliances fluctuantes, cette relation s’est consolidée au fil des années, notamment face aux évolutions de l’ordre mondial. Pékin et Moscou partagent une vision multipolaire des relations internationales et se positionnent comme des contrepoids aux puissances occidentales, en particulier les États-Unis. Si des désaccords subsistent, leur partenariat repose sur une approche pragmatique et un alignement sur plusieurs questions géopolitiques majeures.

Dans ce contexte, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a entamé une visite à Moscou afin de réaffirmer l’importance du partenariat stratégique sino-russe et d’évoquer plusieurs enjeux internationaux. Lors d’un entretien au média russe Sputnik, il a insisté sur la nécessité d’un règlement politique du conflit en Ukraine, rappelant que la Chine milite depuis le début de la crise pour une issue par le dialogue et la négociation. Selon lui, Moscou ne s’oppose pas à cette approche et Pékin est prêt à jouer un rôle constructif aux côtés de la communauté internationale, notamment des pays du Sud.

Évoquant les relations entre Moscou et Washington, Wang Yi a souligné que tout signe de rapprochement entre ces deux puissances constitue un facteur positif pour la stabilité mondiale. En tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie et les États-Unis ont une responsabilité particulière dans la préservation de la paix et de l’ordre international, a-t-il rappelé.

Le diplomate chinois a également mis en avant l’importance du souvenir historique, en insistant sur le rôle crucial joué par la Chine et la Russie dans la lutte contre le fascisme et le militarisme durant la Seconde Guerre mondiale. À l’approche du 80e anniversaire de la victoire soviétique dans la Grande Guerre patriotique, Wang Yi a réaffirmé la nécessité de défendre la vérité historique face aux tentatives de réinterprétation des faits.

Par ailleurs, Pékin a adressé un message clair aux États-Unis en leur demandant de cesser les actions mettant en péril la sécurité stratégique. La Chine s’oppose notamment à la prolifération des alliances nucléaires et au déploiement de missiles à proximité des frontières d’autres États. Pour Wang Yi, ces initiatives compromettent l’équilibre mondial et accentuent les tensions internationales.

Enfin, le ministre a réaffirmé la solidité du partenariat sino-russe, qualifié d’« inébranlable et fort comme le mont Taishan ». Il a insisté sur les principes clés de cette relation : amitié durable, coopération équitable et non-alignement sur des blocs antagonistes. Wang Yi a également exprimé le soutien de Pékin à la Russie dans la défense de ses intérêts légitimes par la voie diplomatique.