Les meilleurs gardiens de but et leurs équipements signature

Le rôle de gardien de but est l’un des plus difficiles sur un terrain de football. Il doit rester tout le temps concentré, parce qu’à la moindre erreur, il peut encaisser un but. En plus d’un bon niveau de concentration, un gardien de but doit également disposer d’équipements qui lui permettent de réaliser de bonnes performances. Les gants d’un gardien de but figurent parmi ses équipements les plus importants. Ils doivent être dotés de certaines caractéristiques précises permettant de faciliter son travail. Certains gardiens célèbres ont eu des gants signature. C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Comment les gardiens choisissent-ils leurs gants ?

Aujourd’hui, il est impensable de voir un gardien de but sans gants. On pourrait penser qu’il en a toujours été ainsi, mais ce n’est absolument pas le cas. Lorsque le football contemporain a été inventé, les gardiens n’avaient aucune protection pour leurs mains face au ballon. Mais les choses ont évolué avec le temps et les gardiens ont commencé à utiliser des gants.

Les premiers gants assez sophistiqués ont vu le jour dans les années 70. Aujourd’hui, les gardiens ont le choix entre plusieurs modèles et marques comme les gants de gardien adidas. Marque de sport mondialement connue, Adidas met à disposition des gardiens plusieurs modèles de gants avec diverses fonctionnalités comme le confort et l’adhérence.

Les gants sont les équipements qui sont directement en contact avec le ballon quand le gardien l’attrape. Pour cette raison, les gants doivent être choisis avec beaucoup d’attention en prenant en considération certains critères. Les gardiens confirmés ont besoin de gants qui leur offrent une bonne prise de balle. Ils choisissent donc généralement des modèles préformés disposant d’une bonne qualité de latex ainsi que d’un système de serrage très performant.

De plus, le gant doit disposer d’une bonne adhérence. Le latex utilisé pour la fabrication doit donc être très agrippant et avoir un taillant en harmonie avec la forme de la main. Les gardiens tiennent compte aussi du niveau de serrage et optent pour des gants avec un système par bande auto agrippante.

Quels sont les modèles de gants utilisés par les plus grands gardiens du monde ?

En tant qu’amateur de football ou gardien de but, on s’intéresse assez souvent aux équipements adoptés par les grands noms de ce sport. Lorsqu’un gardien choisit de porter les équipements d’une marque, il fait de la publicité pour cette dernière. Plusieurs institutions ont fait des classements des meilleurs gardiens au fil des années. Voici le top 4 des meilleurs gardiens en fonction du nombre de trophées IFFHS remportés.

Gianluigi Buffon

Tout amateur de football connaît Buffon et sa belle épopée à la Coupe du monde 2006 avec l’Italie. Il a remporté 5 trophées de l’International Federation of Football History and Statistics en 2003, 2004, 2006, 2007 et 2017. Il est également connu pour sa longévité et a joué en sénior dans plusieurs clubs comme Parme AC, Juventus, Paris Saint-Germain et Parme Calcio.

Au cours de sa carrière, Buffon a porté sa confiance à la marque allemande Puma. Il a ainsi porté des gants et des chaussures de cette marque. Il a également porté plusieurs modèles de gants de la marque Puma, comme l’Ultra Ultimate Hybrid White-Pure Magenta-Black.

Iker Casillas

Le gardien espagnol Iker Casillas a également remporté 5 trophées IFFHS au cours de sa carrière. Ce qui est plus impressionnant, c’est qu’il a remporté les trophées de façon consécutive de 2010 à 2012 lorsqu’il était au Real Madrid. Ce n’est pas seulement sa carrière en club qui lui a permis de remporter ces trophées. C’est aussi et surtout sa carrière en équipe nationale d’Espagne avec le fameux back to back réalisé en remportant l’Euro en 2008, la Coupe du monde en 2010 et l’Euro en 2012.

Casillas a beaucoup collaboré avec Adidas tout au long de sa carrière. La collaboration a duré plusieurs années et a permis de révéler plusieurs modèles de gants au public. Le célèbre gardien a notamment porté les exclusifs adidas Predator Pro.

Manuel Neuer

Manuel Neuer est considéré comme un vrai gardien moderne, avec son excellent jeu au pied. Il a remporté 5 fois le trophée de l’IFFHS en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2020. Ce gardien de l’Allemagne, qui a pris sa retraite internationale il y a quelques mois, a quelque peu révolutionné le poste de gardien de but. On se souvient notamment de son match incroyable face à l’Algérie en 2014, qui lui a valu le surnom de goal-volant.

Neuer a également pour équipementier Adidas. Il a aussi porté les Adidas Predator pro, profité de la coupe négative, de la zone anti-abrasion au niveau de la paume ainsi que du textile au niveau des doigts.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, le gardien de la Belgique qui fait les beaux jours du Real Madrid aujourd’hui, est l’un des meilleurs à son poste. Même si jusque-là, il n’a rien remporté avec son pays, il dispose d’une belle carrière en club. Il est passé par des clubs comme Chelsea et l’Atletico Madrid. Il a remporté 2 trophées de l’IFFHS en 2018 et en 2022.

Courtois est une égérie de l’équipementier Nike. Il a d’ailleurs fait plusieurs publicités pour cette marque. Il porte actuellement des gants de gardien Nike Vapor Grip 3. Ces gants sont équipés d’une couture Grip 3 ainsi que d’une coupe flat.