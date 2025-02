Afrique : voici les 3 sportifs les mieux rémunérés

Ph : AFP

Le sport africain ne cesse de gagner en influence sur la scène mondiale, et certains athlètes du continent figurent désormais parmi les mieux rémunérés au monde. En tête de ce classement en 2024, le basketteur camerounais Joel Embiid s’est imposé comme l’athlète africain le plus fortuné. Jouant pour les Philadelphia 76 ers en NBA, il a perçu 58,4 millions de dollars, dont 48,4 millions en salaires et primes, et 10 millions grâce à divers contrats de sponsoring. Son talent et son influence sur le jeu lui ont permis de s’imposer parmi les plus grandes stars du basket-ball. Grâce à ses performances en club et à sa participation aux Jeux olympiques de 2024, où il a remporté une médaille d’or, il a consolidé son statut de joueur incontournable, attirant ainsi d’importants revenus hors des terrains.

Le football, sport le plus populaire en Afrique, est également bien représenté parmi les athlètes les mieux payés. Mohamed Salah, attaquant vedette de Liverpool, occupe la deuxième place de ce classement avec un revenu total de 55 millions de dollars. Ses revenus se répartissent entre 35 millions de dollars de salaire et de primes et 20 millions issus de contrats publicitaires avec des marques de renommée mondiale. Salah, véritable icône du football africain, continue de briller au plus haut niveau, tant en club qu’avec la sélection égyptienne. Son influence dépasse le cadre du sport, lui permettant de négocier des partenariats lucratifs et de figurer parmi les footballeurs les plus médiatisés de la planète.

En troisième position, l’Algérien Riyad Mahrez a su tirer profit de son transfert en Arabie saoudite pour maximiser ses gains. Après avoir quitté Manchester City en 2023, il a rejoint Al-Ahli, un club qui n’a pas hésité à lui offrir un salaire conséquent. Avec un revenu total de 52 millions de dollars en 2024, Mahrez a touché 50 millions en salaires et primes. Son passage dans le championnat saoudien illustre la nouvelle dynamique du football mondial, où des ligues émergentes investissent massivement pour attirer des joueurs de renom.

Preuve que le sport africain connaît un essor considérable. Que ce soit en football, en athlétisme, en basket-ball ou dans d’autres disciplines, les athlètes africains s’imposent de plus en plus sur la scène mondiale, attirant l’attention des clubs, des sponsors et des amateurs de sport à travers le globe. Mais malgré ces succès, le sport africain fait face à plusieurs défis, notamment le manque d’infrastructures modernes, la gestion parfois défaillante des fédérations et la difficulté à financer le développement des talents. Toutefois, les investissements croissants des gouvernements, des entreprises privées et des organisations sportives internationales offrent des perspectives prometteuses.