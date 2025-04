Nucléaire iranien : la Russie exhorte Trump et Téhéran à négocier

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Le nucléaire iranien demeure un sujet important sur la scène internationale, notamment en raison des tensions persistantes entre Téhéran et Washington. L’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, signé sous l’administration de Barack Obama, avait permis de tempérer les inquiétudes internationales en échange de la levée de certaines sanctions. Cependant, après le retrait unilatéral des États-Unis sous la présidence de Donald Trump en 2018, les négociations ont été mises à mal, et les tensions ont exacerbé la situation. Alors que l’Iran continue de développer son programme nucléaire, l’issue de ce dossier reste incertaine et particulièrement surveillée par les acteurs mondiaux. Moscou, qui entretient des relations stratégiques avec Téhéran, a récemment exhorté les États-Unis et l’Iran à se concentrer sur des solutions diplomatiques.

Le Kremlin a lancé un appel à la modération et au dialogue, incitant les deux pays à privilégier les négociations pour résoudre la question nucléaire iranienne. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a souligné l’importance de la diplomatie pour aborder ce dossier complexe, tout en appelant à une «retenue absolue» de la part de toutes les parties concernées. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes, exacerbées par les récentes menaces formulées par Donald Trump. Le président américain a exprimé son désir de renouer des discussions directes avec l’Iran, mais n’a pas écarté l’option militaire, évoquant des «bombardements» et une possible intervention.

L’Iran, de son côté, a conditionné toute reprise des négociations à un changement de la politique américaine, en particulier vis-à-vis de la levée des sanctions. La position de l’Iran semble ainsi figée tant que les États-Unis ne modifient pas leur approche. Les autorités iraniennes ont insisté sur le fait qu’elles seraient disposées à participer à des négociations indirectes, mais que toute initiative de rapprochement devait passer par un changement tangible de la politique américaine. Cette situation tendue laisse peu de place à l’optimisme immédiat, mais elle met en lumière les divergences profondes entre les deux nations.

Parallèlement, les relations entre la Russie et l’Iran continuent de se renforcer. Téhéran, en soutien à la Russie, a fourni des drones et des missiles utilisés par Moscou dans son conflit en Ukraine, ce qui a été largement dénoncé par les pays occidentaux. Cette coopération pourrait bien influencer le rôle de la Russie en tant que médiateur dans ce dossier nucléaire, tout en intensifiant ses relations avec l’Iran.