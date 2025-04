Pape François: Trump au cœur d’une controverse à ses funérailles

Donald et Melania Trump. (photo ©AFP - Tiziana FABI)

Le pape François, figure marquante de l’Église catholique et ardent défenseur des causes sociales, est décédé le lundi de Pâques, plongeant des millions de fidèles à travers le monde dans une profonde tristesse. Leader spirituel reconnu pour son humilité et son engagement en faveur des plus démunis, il avait su marquer son pontificat par un appel constant à la paix et à la solidarité. À l’occasion de ses funérailles, organisées sur la place Saint-Pierre au Vatican, une controverse inattendue a éclipsé, pour certains, la solennité du moment : Donald Trump, l’actuel Président des États-Unis, s’est retrouvé au centre d’une vive polémique.

Présent aux côtés de son épouse Melania, Donald Trump a été critiqué pour son choix vestimentaire qui ne respectait pas les consignes officielles imposées pour la cérémonie. Alors que le protocole exigeait des hommes qu’ils arborent un costume sombre, une cravate noire et un bouton noir au revers gauche, Trump est apparu vêtu d’un costume bleu moyen, accompagné d’une cravate assortie. Ce détail vestimentaire, perçu par de nombreux observateurs comme une marque d’irrespect, a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer un comportement jugé déplacé, certains reprochant à l’ancien président son manque de considération pour le cérémonial en vigueur.

À l’inverse, Melania Trump s’était conformée aux attentes, portant une longue robe noire ainsi qu’un voile noir, conformément aux recommandations pour les femmes participant aux funérailles. Cependant, un autre geste de Donald Trump a contribué à alimenter la controverse : son départ précipité après la fin de la messe, sans attendre la suite des rites liés à l’inhumation du souverain pontife. Ce comportement a été jugé inapproprié par plusieurs commentateurs qui y ont vu un manque de respect envers l’importance symbolique de la cérémonie.

Il est à noter que d’autres chefs d’État, comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont également opté pour des tenues sortant du cadre traditionnel, bien que dans un autre contexte. Zelensky, fidèle à sa tenue militaire noire depuis le début du conflit russo-ukrainien, a néanmoins évité toute polémique majeure concernant son apparence.

La participation de Donald Trump aux funérailles du pape François, censée être un moment de recueillement universel, a ainsi pris une tournure inattendue, certains y voyant une nouvelle démonstration d’un style personnel peu soucieux des conventions diplomatiques.