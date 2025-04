Record Guinness : un maghrébin entre dans l’histoire

C’est un exploit sucré qui entre dans l’histoire. À Argenteuil, dans le Val-d’Oise, le chef pâtissier marocain Youssef El Gatou a signé une performance de taille : un fraisier long de 121,88 mètres, désormais reconnu comme le plus long du monde par une juge officielle du Livre Guinness des records.

Patron de la Maison Héloïse, une boulangerie-pâtisserie de l’avenue Gabriel-Péri, Youssef El Gatou n’a pas travaillé seul. Une équipe de 25 pâtissiers l’a accompagné dans cette aventure hors norme, qui mêle rigueur technique et défi collectif. « Je ne m’en rends pas encore compte. Je suis très fatigué », a-t-il confié au journal Le Parisien à l’issue de l’événement. « Je suis surtout fier de mon équipe. Ce record, c’est le leur, c’est celui des Argenteuillais et de notre pays. »

Derrière la réussite, des chiffres impressionnants. Pour fabriquer ce fraisier géant, il aura fallu 350 kilos de fraises, 4000 œufs, 560 kilos de crème mousseline et 30 kilos de mascarpone. Un chantier pâtissier mené avec précision, et dans un esprit de solidarité. Avec ses 121,88 mètres, le gâteau d’Argenteuil efface l’ancien record détenu par la ville italienne de Saint-Maure (Turin), où un fraisier de 100,48 mètres avait été réalisé en mai 2019.

Le Marocain Youssef El Gatou, établi en France, entre ainsi dans la légende des records gastronomiques. Au-delà de la performance, c’est un message de fierté collective que porte ce record. Né au Maroc et installé en France, Youssef El Gatou incarne la réussite d’un savoir-faire artisanal, ancré dans l’excellence et ouvert sur le monde. Son exploit réunit bien plus que des ingrédients. Il fédère une équipe, une ville, et une double culture.