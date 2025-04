Réserves d’or : top 5 des pays avec les plus grandes quantités

Des lingots et minerais d'or

Depuis des millénaires, l’or demeure l’un des piliers du commerce international. Dès l’époque antique, ce métal précieux facilitait les échanges entre royaumes et civilisations, devenant progressivement la référence incontestée des systèmes monétaires à travers le monde. Même après l’abandon de l’étalon-or dans les années 1970, son importance reste intacte, servant désormais de refuge en cas de crise économique ou politique. Aujourd’hui encore, les pays détenant les réserves d’or les plus importantes jouissent d’une crédibilité économique accrue et d’une protection précieuse contre les turbulences financières.

États-Unis : l’or, enjeu politique et économique majeur

Les États-Unis possèdent la plus grande réserve d’or mondiale, s’élevant à 8 133 tonnes. Cette immense réserve trouve en partie son origine dans la politique monétaire restrictive des années 1930, quand le gouvernement américain interdit aux particuliers de détenir de l’or afin de stabiliser son économie. Aujourd’hui, l’or américain dépasse en valeur théorique les 530 milliards d’euros. Toutefois, ces réserves jouent régulièrement un rôle dans les débats politiques internes, certains responsables demandant périodiquement des contrôles renforcés pour confirmer leur gestion rigoureuse et leur intégrité face à la volatilité économique internationale.

En Europe, des réserves stratégiques pour faire face aux tensions mondiales

Avec 3 351 tonnes, l’Allemagne est la deuxième puissance mondiale en termes de réserves d’or. La majeure partie de son stock se trouve encore à l’étranger, conséquence directe de la stratégie sécuritaire de la Guerre froide. Cependant, les tensions récentes entre l’Europe et les États-Unis, notamment depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, incitent les autorités allemandes à accélérer le rapatriement de cet or sur le sol européen.

La France et l’Italie occupent, quant à elles, les troisième et quatrième positions avec respectivement 2 436 et 2 451 tonnes. Ces stocks imposants, équivalents à plusieurs centaines de milliards d’euros, représentent un filet de sécurité monétaire vital pour ces deux économies européennes majeures. À Paris, l’or français est conservé dans « la Souterraine », une enceinte ultra-sécurisée, symbole tangible d’une volonté nationale de se prémunir contre toute perturbation majeure des marchés financiers. En Italie, les réserves sont gérées avec prudence, servant de garantie en cas de tensions économiques au sein de la zone euro.

La Chine renforce ses réserves face aux défis internationaux

La Chine, avec 2 279 tonnes, poursuit une politique volontariste d’accumulation de métal jaune pour consolider sa position économique. Dans un contexte de confrontation commerciale continue avec Washington, Pékin utilise stratégiquement ses réserves d’or pour stabiliser sa monnaie, renforcer la confiance de ses partenaires commerciaux et atténuer l’impact potentiel des fluctuations du dollar américain. Ce choix démontre clairement que l’or reste un levier économique fondamental pour la Chine dans sa rivalité croissante avec l’Occident.

L’or continue donc d’occuper une place essentielle dans les stratégies économiques des grandes puissances. Véritable thermomètre de l’économie mondiale, il incarne toujours une valeur sûre, surtout à une époque où l’incertitude règne sur les marchés mondiaux. Ces réserves gigantesques ne sont ainsi pas seulement des indicateurs économiques, mais aussi des outils puissants d’influence et de souveraineté.

Top 5 des réserves d’or dans le monde :