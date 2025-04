Top 5 mondial des aéroports les plus fréquentés

Les aéroports jouent un rôle central dans les dynamiques de mobilité mondiale. Ils ne sont pas de simples points de passage, mais de véritables plateformes logistiques qui facilitent les échanges économiques, culturels et sociaux à l’échelle planétaire. Entre flux de passagers, fret international et interconnexions régionales, leur activité reflète souvent les tendances géopolitiques, les priorités économiques des pays et les habitudes de déplacement. Leur fréquentation, en constante évolution, constitue un indicateur important de la vitalité du secteur du transport aérien et, plus largement, du tourisme et du commerce international.

En 2024, le transport aérien a connu un regain d’activité marqué, avec un total de plus de 9,5 milliards de passagers dans le monde, d’après les données compilées par le Conseil international des aéroports (ACI). Ce chiffre dépasse pour la première fois les niveaux observés avant la crise sanitaire de 2019, affichant une hausse globale de 3,8 %. Cette reprise est notamment visible dans les grandes plateformes aéroportuaires, dont certaines ont franchi des seuils symboliques en matière de fréquentation.

Parmi les aéroports les plus sollicités, l’infrastructure d’Atlanta, aux États-Unis, conserve sa première place mondiale avec 108,1 millions de passagers enregistrés. Ce chiffre confirme la place centrale qu’occupe ce hub dans le réseau aérien nord-américain et mondial. À Dubaï, les installations de l’aéroport international ont accueilli 92,3 millions de voyageurs, ce qui le place au deuxième rang du classement, consolidant sa position comme point névralgique entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

Dallas-Fort Worth, également aux États-Unis, a pour sa part vu passer 87,8 millions de passagers, témoignant du poids des liaisons domestiques et internationales qui s’y croisent. De son côté, Tokyo-Haneda, au Japon, a enregistré 85,9 millions de passagers, confirmant la dynamique retrouvée du trafic asiatique. Londres-Heathrow suit de près avec 83,9 millions, signe que les grands aéroports européens participent activement à cette relance.

Le directeur général d’ACI Monde, Justin Erbacci, prévoit une poursuite de cette croissance au cours des prochaines décennies. Il évoque un doublement possible du trafic aérien mondial à l’horizon 2045, notamment porté par des hausses significatives attendues en Asie-Pacifique, en Inde, en Chine, ainsi qu’en Amérique latine et, dans une certaine mesure, en Afrique. En revanche, dans les pays d’Amérique du Nord et d’Europe, la croissance devrait être plus modérée mais soutenue.

Les chiffres de 2024 montrent donc que, malgré des écarts régionaux, le transport aérien reste une composante dynamique de la mobilité internationale. Si les aéroports américains dominent encore largement le classement mondial en termes de fréquentation, d’autres régions du globe se positionnent déjà comme les futurs moteurs de croissance de ce secteur en pleine transformation.