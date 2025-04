Trump: effondrement record de la Bourse de Hong Kong après une décision

La semaine dernière, l’administration américaine a annoncé de nouveaux tarifs douaniers. En imposant une série de droits de douane supplémentaires, le président américain Donald Trump a ravivé les tensions entre les grandes puissances économiques. Ces mesures, présentées comme une réponse aux déséquilibres commerciaux persistants, ont rapidement fait réagir les marchés. Loin de se limiter aux États-Unis et à leurs partenaires directs, les répercussions de cette décision ont été immédiates sur plusieurs places boursières d’Asie, témoignant de la nervosité grandissante des investisseurs face à un climat économique instable.

À Hongkong, la réaction du marché ne s’est pas fait attendre. Le lundi 7 avril, l’indice Hang Seng a perdu plus de 13 % en une seule séance, enregistrant une baisse historique de 3021,51 points pour s’établir à 19.828,30 points. Cette chute brutale, la plus importante depuis la crise asiatique de 1997, a été alimentée par une vague de ventes massives, avec un volume d’échanges atteignant 621 milliards de dollars hongkongais, soit environ 73 milliards d’euros.

Le repli ne s’est pas limité à cette place financière. Shanghai a cédé 7,34 %, illustrant une inquiétude généralisée parmi les investisseurs asiatiques. La Bourse de Taïwan a également enregistré une baisse spectaculaire de 9,7 %, son plus fort recul depuis sa création en 1967, confirmant l’ampleur du choc.

Ce sont surtout les grandes entreprises du secteur technologique qui ont vu leur capitalisation fondre. Alibaba, figure de proue de l’innovation numérique chinoise, a plongé de 18 %, suivi de près par JD.com, en recul de 15,5 %. Les pertes se sont aussi étendues au secteur immobilier, les principaux promoteurs accusant des baisses atteignant 15 %. Même l’opérateur boursier Hong Kong Exchange and Clearing n’a pas été épargné, perdant plus de 14 % en une journée.

Ce climat de tension reflète les incertitudes qui entourent les prochaines étapes de la politique commerciale américaine. Alors que les observateurs attendaient des signes d’apaisement, la stratégie offensive de Washington ravive les craintes d’un ralentissement économique global, alimentées par une volatilité accrue sur les marchés. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour évaluer la capacité des économies asiatiques à absorber le choc et à se repositionner dans un contexte international de plus en plus incertain.