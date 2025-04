Maghreb: incendie dans un hôtel de Cristiano Ronaldo (vidéo)

Phtoo : DR

Les incendies, qu’ils soient d’origine accidentelle ou humaine, peuvent provoquer des dégâts considérables, tant sur le plan matériel qu’humain. Bien qu’il soit possible de limiter leur impact avec des dispositifs de sécurité appropriés, leur apparition peut parfois entraîner des conséquences imprévues. Un récent incident à Marrakech a rappelé cette réalité, lorsqu’un feu s’est déclaré dans un hôtel appartenant au célèbre footballeur Cristiano Ronaldo.

Le sinistre a eu lieu samedi dans l’établissement « Pestana CR7 Marrakech », un hôtel de luxe de la chaîne Pestana. Le feu, qui a démarré dans l’une des chambres, a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention efficace des équipes de secours et du personnel de l’hôtel. Aucun blessé n’a été signalé, et les autorités ont précisé que la situation a été sous contrôle à tout moment. L’incendie n’a pas nécessité d’évacuation, les mesures de sécurité mises en place ayant suffi à garantir la sécurité des clients et du personnel.

Inauguré en mars 2022, le Pestana CR7 Marrakech est situé à proximité des principaux centres d’intérêt de la ville, notamment la place Jemaa el-Fna et l’aéroport, offrant à ses hôtes un cadre de luxe au cœur de la médina. L’établissement combine modernité et confort, un atout majeur pour ses clients, qui n’ont pas été exposés à de graves risques pendant l’incident.