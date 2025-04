Uranium du Niger: la Russie et la Chine prêtes à doubler la France

Xi Jinping et Poutine (REUTERS)

Le gouvernement nigérien a adressé plusieurs reproches à l’entreprise française Orano concernant l’exploitation de la mine d’uranium d’Arlit. Les autorités nigériennes ont notamment dénoncé des conditions contractuelles jugées déséquilibrées, avec une répartition des bénéfices considérée comme trop favorable à l’entreprise française. Elles ont également pointé du doigt l’impact environnemental de l’exploitation minière sur les nappes phréatiques et les sols, ainsi que les questions de santé publique affectant les populations locales. Des critiques ont aussi porté sur le manque de transfert de technologies et la faible intégration de cadres nigériens aux postes de direction. Ces tensions se sont amplifiées dans le cadre d’une volonté de souveraineté accrue sur les ressources naturelles du pays.

La recomposition du marché de l’uranium nigérien

La donne change radicalement pour l’approvisionnement en uranium du Niger. Selon la presse française, Moscou et Pékin ont engagé des négociations avec les autorités de Niamey pour acquérir une partie substantielle des réserves d’uranium stockées à Arlit. Ce gisement, autrefois sous le contrôle exclusif de la filiale d’Orano, recèle environ 1 400 tonnes de concentré d’uranium, une quantité stratégique pour les pays ayant développé un programme nucléaire d’envergure.

L’analyse comparative des besoins énergétiques met en lumière l’importance cruciale de ces réserves. Les trois puissances – France, Russie et Chine – figurent parmi les plus grands consommateurs mondiaux d’uranium, avec des besoins annuels considérables pour alimenter leurs centrales nucléaires. L’accès à ces ressources représente donc un atout déterminant dans la stratégie énergétique de ces nations, toutes fortement engagées dans le développement de leur parc nucléaire.

Les implications géopolitiques de la redistribution des cartes

Ce bouleversement s’inscrit dans une transformation profonde des relations diplomatiques dans la région. Le refroidissement des liens entre Niamey et Paris a ouvert la voie à de nouveaux partenariats stratégiques. La possible redirection du concentré d’uranium produit par Orano vers la Russie soulève des questions particulières dans le contexte international actuel.

Pour la France, ce changement représente un défi majeur pour sa politique d’approvisionnement énergétique. Pour le Niger, cette diversification des partenaires commerciaux pourrait signifier une nouvelle ère dans la valorisation de ses ressources naturelles. Quant à la Russie et la Chine, elles consolident leur présence économique et leur influence en Afrique de l’Ouest, tout en sécurisant des ressources essentielles à leurs programmes nucléaires civils et militaires.

La reconfiguration de ce marché témoigne d’une évolution significative des équilibres de pouvoir sur le continent africain, avec des répercussions potentielles sur l’ensemble du secteur énergétique mondial.