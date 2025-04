USA – Canada: la fin d’un partenariat historique ?

Mark Carney (Photo CNN)

Entre le Canada et les États-Unis, les relations bilatérales ont longtemps reposé sur une coopération étroite, marquée par une interdépendance économique, des échanges commerciaux massifs et des valeurs démocratiques communes. Ces liens, renforcés par des décennies d’alliances stratégiques et de partenariats institutionnels, n’ont pourtant jamais été exempts de tensions. Des différends commerciaux récurrents aux divergences politiques, notamment sur le climat ou les politiques migratoires, les frictions ont parfois mis à l’épreuve cette proximité géographique. Toutefois, l’arrivée de dirigeants aux visions opposées a, ces dernières années, exacerbé les crispations, fragilisant davantage une entente autrefois qualifiée de naturelle.

Mardi 29 avril, Mark Carney a célébré une victoire électorale inattendue au Canada, dans un contexte politique dominé par la montée des tensions avec Washington. Le nouveau Premier ministre libéral a vivement critiqué le président américain Donald Trump, déclarant que la relation traditionnelle entre les deux pays n’avait plus lieu d’être. L’ »ancienne relation avec les États-Unis était terminée« , a martelé le politicien devant ses partisans. Devant ses partisans, il a accusé Trump de chercher à affaiblir le Canada pour mieux l’assujettir, un discours qui tranche avec la prudence diplomatique habituellement observée entre Ottawa et Washington.

Cette déclaration survient dans un climat de crispation inédit : droits de douane imposés sur des produits stratégiques, menaces à peine voilées sur la souveraineté canadienne, et discours offensifs de la part de la Maison-Blanche. L’hostilité affichée par Trump a profondément influencé la campagne électorale, poussant les électeurs à se mobiliser en masse. Dans les rues, le scrutin a été perçu comme un tournant pour l’avenir d’un pays qui compte aujourd’hui plus de 41 millions d’habitants.

Alors que les résultats définitifs tardaient à être confirmés dans certaines circonscriptions, les premières projections indiquaient que les libéraux pourraient manquer la majorité absolue. Une situation qui obligerait Mark Carney à composer avec d’autres forces politiques au Parlement. Dans ce contexte, Pierre Poilievre, chef des conservateurs et principal adversaire de Carney, a reconnu sa défaite avec une posture conciliatrice, affirmant vouloir collaborer avec le nouveau Premier ministre face aux défis imposés par l’administration Trump.