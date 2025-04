USA: Trump faite volte-face et confirme de nouveaux droits de douane

Photo : DR

Donald Trump a confirmé dimanche que sa politique commerciale protectionniste restera ferme, malgré une possible flexibilité concernant certains appareils électroniques. Lors d’une déclaration à bord d’Air Force One, le président américain a annoncé que des droits de douane sur les semi-conducteurs importés seraient instaurés « dans un avenir pas trop lointain« , promettant de révéler le montant exact de ces taxes « dans la semaine« .

Concernant les smartphones et autres appareils électroniques grand public, Trump a évoqué une approche potentiellement plus souple : « Ce sera annoncé très bientôt, nous allons en discuter, mais nous allons aussi parler aux entreprises. Vous savez, il faut montrer une certaine flexibilité pour certains produits. » Cette déclaration survient après que son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a précisé que les puces électroniques, jusqu’ici épargnées par la surtaxe générale de 10%, seraient visées par des droits sectoriels dans probablement un mois ou deux.

Publicité

Une politique sans exception pour les partenaires commerciaux

Le président américain a clairement indiqué qu’aucun pays « n’est tiré d’affaire » en matière de droits de douane, malgré l’annonce mercredi d’une « pause » dans ses sanctions commerciales envers tous les pays à l’exception de la Chine. Sur son réseau social Truth Social, il a insisté : « Personne n’est tiré d’affaire en ce qui concerne le déséquilibre commercial et les barrières non tarifaires que les autres pays utilisent contre nous, surtout pas la Chine, qui nous traite le plus mal !«

Cette position inflexible intervient alors que les exportations chinoises ont connu une hausse spectaculaire de 12,4% en mars sur un an, dépassant largement les prévisions des économistes qui tablaient sur 4,6%. Cette augmentation significative, portant les exportations chinoises à 313 milliards de dollars pour le mois de mars, témoigne d’une accélération des expéditions juste avant l’entrée en vigueur des droits de douane américains sur les produits chinois.

Le défi économique chinois face aux mesures américaines

Ces mesures protectionnistes américaines constituent une menace sérieuse pour l’objectif ambitieux de croissance économique d’environ 5% que s’est fixé Pékin pour 2025. La Chine, qui fait déjà face à une crise persistante de l’immobilier et à une confiance des consommateurs en berne, voit désormais ses perspectives économiques assombries par ces surtaxes douanières colossales, résultat d’une escalade commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.