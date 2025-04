USA: Trump s’en prend une nouvelle fois à Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a entamé une tournée stratégique en Asie du Sud-Est, avec des étapes au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. Cette offensive diplomatique intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis, alors que l’administration Trump a imposé des droits de douane atteignant 145% sur les importations chinoises.

Arrivé mardi à Kuala Lumpur après sa visite au Vietnam, Xi Jinping a été accueilli par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Dans un article publié dans le journal local The Star, le dirigeant chinois a appelé à « défendre le système international centré sur l’ONU » et à « promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable« , signalant clairement son intention de proposer une alternative au leadership américain.

Une riposte coordonnée face aux mesures protectionnistes

Au Vietnam, première étape de sa tournée, Xi Jinping a dénoncé le protectionnisme « qui ne mène nulle part » et affirmé qu’ »aucun gagnant » ne pouvait émerger d’un tel conflit commercial. Les deux pays ont signé 45 accords de coopération couvrant divers domaines, dont les chaînes d’approvisionnement, l’intelligence artificielle et les patrouilles maritimes conjointes.

De son côté, Donald Trump a perçu cette tournée comme une manœuvre hostile, déclarant aux journalistes de la Maison-Blanche que cette rencontre avait pour objectif de « trouver un moyen d’entuber les États-Unis« . En réponse aux droits de douane américains, la Chine a imposé des taxes de 125% sur les produits américains, qualifiant les mesures de Washington de « farce ».

L’Asie du Sud-Est, marché crucial pour la Chine

L’importance stratégique de cette région pour Pékin ne peut être sous-estimée. En 2024, les pays de l’ASEAN sont devenus les premiers destinataires des exportations chinoises, avec un total de 586,5 milliards de dollars. Le Vietnam et la Malaisie se distinguent particulièrement, importants respectivement 161,9 et 101,5 milliards de dollars de biens chinois.