Afrique : l’Allemagne s’engage sur un important projet solaire

La République Démocratique du Congo accélère la transition énergétique dans ses secteurs stratégiques. En misant sur le solaire, elle entend mieux exploiter son immense potentiel renouvelable et renforcer la sécurité énergétique de ses industries minières. Dernière initiative en date : la société allemande Soventix GmbH a officialisé, ce mercredi 30 avril, sa participation à un ambitieux projet solaire dédié à la mine de Kamoa-Kakula, l’un des sites cuprifères les plus prometteurs d’Afrique.

Ce projet marque une étape significative dans les efforts de la RDC pour conjuguer performance industrielle et durabilité. La centrale solaire prévue affichera une capacité de 222 mégawatts, couplée à un système de stockage d’énergie capable de restituer 526 mégawattheures. L’objectif est de garantir une fourniture constante de 30 mégawatts à la mine, en contournant les limites des réseaux électriques classiques souvent instables dans la région.

La société Soventix, spécialisée dans les solutions photovoltaïques à l’échelle industrielle, jouera un rôle clé dans la réussite de cette opération. Elle apportera son expertise à travers la planification, la gestion de projet et l’approvisionnement en équipements. Son implication dans ce chantier confirme la confiance croissante des acteurs internationaux dans les perspectives énergétiques de la RDC.

Ce virage vers les énergies propres constitue une réponse concrète aux défis posés par la dépendance historique au thermique et à l’hydroélectricité. En s’appuyant sur des partenaires technologiques de premier plan, Kinshasa veut non seulement assurer l’alimentation de ses grands pôles miniers, mais aussi poser les bases d’un modèle énergétique plus fiable, résilient et respectueux de l’environnement.

Au-delà de l’alimentation de Kamoa-Kakula, ce projet symbolise la volonté plus large du pays de faire des énergies renouvelables un levier de transformation économique. Car avec un potentiel solaire et hydroélectrique largement sous-exploité, la RDC peut non seulement répondre à ses propres besoins, mais aussi devenir un fournisseur régional d’électricité verte.